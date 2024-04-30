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Армія рф атакувала 254 рази Запорізьку область, зокрема вдарила з авіації по Малій Токмачці

Армія рф атакувала 254 рази Запорізьку область, зокрема вдарила з авіації по Малій Токмачці

Київ • УНН

 • 16468 перегляди

Російська армія 254 рази атакувала 7 населених пунктів Запорізької області, включаючи авіаудари та артилерійські обстріли, але жоден мирний житель не загинув і не був поранений.

Упродовж минулої доби російські військовослужбовці завдали  254 удари по території 7 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та травмованих немає. Про це у вівторок повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Впродовж доби окупанти 254 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів

- написав Федоров у Telegram.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційний удар по Малій Токмачці.

96 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 

151 артобстріл завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. 

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - вказав очільник ОВА.

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