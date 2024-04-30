Армія рф атакувала 254 рази Запорізьку область, зокрема вдарила з авіації по Малій Токмачці
Київ • УНН
Російська армія 254 рази атакувала 7 населених пунктів Запорізької області, включаючи авіаудари та артилерійські обстріли, але жоден мирний житель не загинув і не був поранений.
Упродовж минулої доби російські військовослужбовці завдали 254 удари по території 7 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та травмованих немає. Про це у вівторок повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Впродовж доби окупанти 254 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів
За словами Федорова, ворог завдав авіаційний удар по Малій Токмачці.
96 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
151 артобстріл завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - вказав очільник ОВА.
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