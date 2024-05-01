За добу росіяни майже 400 разів обстріляли Запорізьку область - ОВА
Київ • УНН
Російські війська 383 рази атакували Запорізьку область, завдавши ударів авіацією, артилерією та РСЗВ по 6 населених пунктах, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.
Минулої доби, 30 квітня, російські війська 383 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Федоров розповів, що окупанти били по регіону з авіації, артилерії та РСЗВ. Зокрема:
- Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці.
- 136 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
- 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали
50 населених пунктів Запорізької області понад півтора року перебувають без світла - Федоров30.04.24, 15:38 • 20614 переглядiв