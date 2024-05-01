За добу росіяни майже 400 разів обстріляли Запорізьку область - ОВА

Минулої доби, 30 квітня, російські війська 383 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Федоров розповів, що окупанти били по регіону з авіації, артилерії та РСЗВ. Зокрема:

Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці.

136 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.



13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.



232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.



Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали - підсумував Федоров.

50 населених пунктів Запорізької області понад півтора року перебувають без світла - Федоров