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За добу росіяни майже 400 разів обстріляли Запорізьку область - ОВА

Київ • УНН

 • 22656 перегляди

Російські війська 383 рази атакували Запорізьку область, завдавши ударів авіацією, артилерією та РСЗВ по 6 населених пунктах, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.

Минулої доби, 30 квітня, російські війська 383 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі 

Федоров розповів, що окупанти били по регіону з авіації, артилерії та РСЗВ. Зокрема:

  • Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці.
  • 136 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 
  • 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. 

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали

- підсумував Федоров.

50 населених пунктів Запорізької області понад півтора року перебувають без світла - Федоров30.04.24, 15:38 • 20614 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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