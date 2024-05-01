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На Запоріжжі погодили будівництво перших 5 підземних шкіл

На Запоріжжі погодили будівництво перших 5 підземних шкіл

Київ • УНН

 • 18253 перегляди

Міністерство освіти і науки України затвердило перші проєкти будівництва 5 підземних шкіл у Запорізькій області, а в майбутньому планують побудувати загалом 10 таких шкіл.

Перші 5 підземних шкіл побудують у Запорізькій області. Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти з облаштування підземних шкіл. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН

Деталі 

За словами очільника ОВА,  загальна сума субвенції від держави на будівництво підземних шкіл  - до 500 мільйонів гривень

Перші 3 школи планують облаштувати у Запоріжжі, 2 - у Запорізькому районі. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.

Цього тижня ОВА оголошує перші тендери на будівництво, додав Федоров. 

Наша мета - надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі - 10 підземних шкіл

- заявив Федоров.

Нагадаємо 

У Запорізькій області планують побудувати щонайменше 10 укриттів для учнів,  "підземних шкіл", де зможе навчатись близько тисячі дітей в зміну.

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Тетяна Краєвська

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