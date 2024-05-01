На Запоріжжі погодили будівництво перших 5 підземних шкіл
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України затвердило перші проєкти будівництва 5 підземних шкіл у Запорізькій області, а в майбутньому планують побудувати загалом 10 таких шкіл.
Перші 5 підземних шкіл побудують у Запорізькій області. Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти з облаштування підземних шкіл. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За словами очільника ОВА, загальна сума субвенції від держави на будівництво підземних шкіл - до 500 мільйонів гривень
Перші 3 школи планують облаштувати у Запоріжжі, 2 - у Запорізькому районі. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.
Цього тижня ОВА оголошує перші тендери на будівництво, додав Федоров.
Наша мета - надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі - 10 підземних шкіл
Нагадаємо
У Запорізькій області планують побудувати щонайменше 10 укриттів для учнів, "підземних шкіл", де зможе навчатись близько тисячі дітей в зміну.
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