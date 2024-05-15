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Окупанти завдали 268 ударів по шести населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 268 ударів по шести населених пунктах Запорізької області

Київ • УНН

 • 26535 перегляди

Росіяни здійснили 268 обстрілів шести населених пунктів Запорізької області, не спричинивши жодних жертв.

Минулої доби, 14 травня, росіяни завдали 268 ударів по території шести населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає. Про це сьогодні повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.  

Деталі

Армія РФ завдала 268 ударів по території шести міст та сіл Запорізької області:

  • десять разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малинівку, Левадне та Роботине;
  • 94 БпЛА атаки здійснила по території Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новоандріївки;
  • 164 рази з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

росіяни 462 рази обстріляли Запорізьку область14.05.24, 08:02 • 40605 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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