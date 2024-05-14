росіяни 462 рази обстріляли Запорізьку область
Київ • УНН
Російські війська 462 рази обстріляли Запорізьку область, в тому числі 208 безпілотників та 232 артилерійських удари, цілями яких стали 7 населених пунктів.
Російські окупанти упродовж доби 462 рази вдарили по Запорізькій області, з них 208 – за допомогою безпілотників. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Ворог завдав авіаційного удару по Малій Токмачці. 208 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Кам’янське. 21 обстрілом з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине
Зазначається, що ще 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Атаки на Запорізьку область: окупанти здійснили 399 обстрілів за добу13.05.24, 06:57 • 24764 перегляди