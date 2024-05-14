россияне 462 раза обстреляли Запорожскую область

Российские оккупанты в течение суток 462 раза ударили по Запорожской области, из них 208 - с помощью беспилотников. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Враг нанес авиационный удар по Малой Токмачке. 208 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Каменское. 21 обстрелом из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино написал Федоров.

Отмечается, что еще 232 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Малиновки.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки