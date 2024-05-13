Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mala-tokmachkaМалая Токмачка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  138925 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  196192 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  206795 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  201998 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158705 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151426 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130991 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133268 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122274 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168240 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Новости по теме
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

  •  957 просмотра
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

  •  3841 просмотра
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

  •  3913 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

  •  8345 просмотра
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

  •  6844 просмотра
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

  •  9517 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

  •  10689 просмотра
В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

  •  10636 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

  •  12172 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов

  •  11314 просмотра

Популярные

На северной границе Харьковской области продолжаются ожесточенные бои: украинские войска держат оборону

На северной границе Харьковской области продолжаются ожесточенные бои: украинские войска держат оборону

  •  19570 просмотра
путин назначил шойгу новым секретарем совбеза рф, уволив патрушева

путин назначил шойгу новым секретарем совбеза рф, уволив патрушева

  •  33420 просмотра
путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

  •  42988 просмотра
На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

  •  27345 просмотра
Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

  •  38257 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  180508 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  228743 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  231448 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  241376 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  253604 просмотра

Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

За минувшие сутки противник 399 раз обстрелял 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 178 беспилотников, 7 ракетно-артиллерийских обстрелов и 209 артиллерийских обстрелов. Однако никто не пострадал.

Война •   •  957 просмотра
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Столкновения между полицией и протестующими у здания парламента в Тбилиси (Грузия) вспыхнули после того как Министерство внутренних дел угрожало применить силу, чтобы очистить территорию вокруг законодательного органа.

Общество •   •  3841 просмотра
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

Сегодня, 13 мая, все поклонники инноваций, научно-технического развития и прогресса могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня техники для будущего.

УНН Lite •   •  3913 просмотра
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Электроподстанция в липецкой области рф загорелась после того, как ее атаковали беспилотники, которые впоследствии были сбиты.

Война •   •  8345 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

Тысячи жителей Западной Канады эвакуируют из-за крупных лесных пожаров, охвативших около 10 000 гектаров земли, при этом власти предупреждают о плохом качестве воздуха и потенциальном дальнейшем распространении пожаров.

Новости Мира •   •  6844 просмотра
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможном ударе баллистическими ракетами с южного направления.

Война •   •  9517 просмотра
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Херсонская область обсудила дальнейшее сотрудничество с Японией, включая управление отходами, открытие мусороперерабатывающего завода и помощь в разминировании для обеспечения безопасности в регионе.

Война •   •  10689 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

Спасатели потушили три пожара на площади 6 гектаров в Запорожье, причем сильный ветер и сложный рельеф местности усложняли борьбу с огнем.

Общество •   •  10636 просмотра
В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина сможет эффективно защитить свои позиции на востоке, закрепить достижения в Черноморском регионе и держать российские войска под угрозой.

Война •   •  12172 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошла серия взрывов.

Война •   •  11314 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов