Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

За прошедшие сутки враг 399 раз обстрелял 9 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Согласно информации, оккупанты использовали различные виды вооружения. Следовательно, вражеские силы нанесли 5 авиационных ударов, направленных на Орехов и Малую Токмачку. Кроме этого, зафиксированы атаки 178 беспилотных летательных аппаратов на Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также указано 7 обстрелов из ракетно-артиллерийских средств, которые пришлись на Малую Токмачку и Работино, а также 209 артобстрелов, которые осуществлялись на территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Вербового, Левадного и Малиновки.

Добавим

За сутки было зарегистрировано 2 сообщения о разрушении жилья. К счастью, без пострадавших.

За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет