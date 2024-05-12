За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет

За сутки в Запорожской области вражеские силы совершили 542 удара, обстреливая 9 населенных пунктов. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки оккупанты 542 раза ударили по Запорожской области, в частности, под вражеским огнем оказались 9 населенных пунктов.

По данным, враг нанес 4 авиационных удара по Орехову, Роботино и Малой Токмачке. Также зафиксировано 275 использований беспилотных летательных аппаратов различной модификации, которые атаковали Новотроицкое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, и Новоандреевку.

Также указано, что был зафиксирован 21 обстрел из ракетно-артиллерийских комплексов, которые накрыли Малую Токмачку, Роботино и Гуляйполе. Кроме того, 242 артобстрела нанесли повреждения по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Малиновки и Малых Щербаков.

Добавим

За сутки было получено 4 сообщения о разрушении жилья. К счастью, обошлось без жертв.

Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших