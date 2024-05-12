За добу окупанти вдарили по Запорізькій області 542 рази: обстріляно 9 населених пунктів, втрат немає
Київ • УНН
У Запорізькій області ворог здійснив 542 обстріли, обстрілявши 9 населених пунктів, але обійшлося без жертв.
За добу в Запорізькій області ворожі сили здійснили 542 удари, обстрілюючи 9 населених пунктів. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Протягом минулої доби окупанти 542 рази вдарили по Запорізькій області, зокрема, під ворожим вогнем опинилися 9 населених пунктів.
За даними, ворог завдав 4 авіаційні удари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці. Також зафіксовано 275 використань безпілотних літальних апаратів різної модифікації, які атакували Новотроїцьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, та Новоандріївку.
Також зазначено, що було зафіксовано 21 обстріл з ракетно-артилерійських комплексів, які накрили Малу Токмачку, Роботине та Гуляйполе. Крім того, 242 артобстріли завдали пошкоджень по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.
Додамо
За добу було отримано 4 повідомлення про руйнування житла. На щастя, обійшлося без жертв.
Ворожа атака: за добу рф 380 вдарила по Запорізькій області, без постраждалих11.05.24, 07:56 • 22236 переглядiв