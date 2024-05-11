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Ворожа атака: за добу рф 380 вдарила по Запорізькій області, без постраждалих

Ворожа атака: за добу рф 380 вдарила по Запорізькій області, без постраждалих

Київ • УНН

 • 22236 перегляди

За минулу добу противник завдав 380 ударів по 10 населеним пунктам Запорізької області, включаючи ракетні, безпілотні, реактивні та артилерійські обстріли, але обійшлося без жертв і постраждалих.

Упродовж доби ворог 380 разів ударив по 10 населеним пунктам Запорізької області. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

У запорізькій області протягом останньої доби було зафіксовано 380 ударів, що створило загрозу для 10 населених пунктів.

Відтак, окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району. Додатково, 167 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій вразили Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Новопавлівку.

Обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Малу Токмачку та Роботине (22 атаки).

Крім того, було завдано 190 артобстрілів по територіям Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.

Додамо

За добу було зареєстровано 24 повідомлення щодо руйнування житла. На щастя, без жертв.

Вибух пролунав у Запоріжжі10.05.24, 17:43 • 27383 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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