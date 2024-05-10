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Вибух пролунав у Запоріжжі

Вибух пролунав у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 27383 перегляди

Близько 17:30 на Запоріжжі стався вибух, як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, після попередніх повідомлень про загрозу балістики.

У Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Вибух у Запоріжжі", - повідомив голова Запорізької ОВА.

Раніше моніторингові канали повідомили про загрозу балістики та рух ракети у напрямку Дніпра - Запоріжжя.

Відомо, що вибухи пролунали близько 17.30.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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