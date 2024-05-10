Вибух пролунав у Запоріжжі
Київ • УНН
Близько 17:30 на Запоріжжі стався вибух, як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, після попередніх повідомлень про загрозу балістики.
У Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Вибух у Запоріжжі", - повідомив голова Запорізької ОВА.
Раніше моніторингові канали повідомили про загрозу балістики та рух ракети у напрямку Дніпра - Запоріжжя.
Відомо, що вибухи пролунали близько 17.30.