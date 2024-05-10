Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Взрыв прогремел в Запорожье
Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине
Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии
Захват Часового Яра не будет "решающего значения": Павлюк о возможности потери города
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Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара
путин будет идти к полному разрушению и оккупации Украины, а потом российские ракеты будут лететь в Европу - Зеленский
В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин
Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности
Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
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Взрыв прогремел в Запорожье
Около 17:30 на Запорожье произошел взрыв, как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, после предварительных сообщений об угрозе баллистики.
Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине
У руководителя территориального сервисного центра МВД Украины в Днепропетровской области обнаружили почти 7 млн грн незаконных активов, в том числе 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.
Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии
Президент Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном, поздравил его, пригласил на Мирный саммит в Швейцарии и обсудил подготовку к саммиту Украина-Северная Европа и двустороннего соглашения о безопасности.
Захват Часового Яра не будет "решающего значения": Павлюк о возможности потери города
Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк убежден, что потеря украинскими войсками города Часов Яр в Донецкой области не будет решающей.
Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук
Кабинет министров одобрил законопроект по приведению украинского акцизного законодательства в соответствие с нормами ЕС, включая определение понятия "промежуточные продукты", повышение ставок акцизного налога на такие продукты и топливо до минимального уровня ЕС до 2028 года, а также уточнение термина "средневзвешенная розничная цена на сигареты".
Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара
Компания Grain Invest Ukraine отвергла обвинения в адрес своего бенефициара Важи Джаши, уточнив, что он является гражданином США и не имеет бизнеса в россии, и заявив, что обвинения являются попыткой отвлечь внимание от хищения средств американских инвесторов украинскими "бизнесменами".
путин будет идти к полному разрушению и оккупации Украины, а потом российские ракеты будут лететь в Европу - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предупредил, что если Украине не помочь, путин перейдет к полному уничтожению и оккупации нашей страны, после чего российские ракеты нацелятся на соседние страны.
В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин
За минувшие сутки в Красногоровке было отражено 15 вражеских штурмов, 181 обстрел украинских позиций, 2 наступательные и 3 контратаки, во время которых украинские военные уничтожили около 20 российских военнослужащих, уничтожили склад боеприпасов, повредили бронетехнику и ранили 30 вражеских военнослужащих.
Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности
Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности в соответствии с поручением президента Зеленского и его недавнего разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк
Украина готовит по меньшей мере десять новых бригад для защиты Киева и противодействия ожидаемому российскому наступлению, причем оборона столицы является главным приоритетом, несмотря на интенсивные боевые действия на востоке.