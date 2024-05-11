Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших

В течение суток враг 380 раз ударил по 10 населенным пунктам Запорожской области. Пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В запорожской области в течение последних суток было зафиксировано 380 ударов, что создало угрозу для 10 населенных пунктов.

Следовательно, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району. Дополнительно, 167 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций поразили Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Новопавловку.

Обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) накрыли Малую Токмачку и Роботино (22 атаки).

Кроме того, было нанесено 190 артобстрелов по территориям Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Вербового, Малиновки и Приютного.

Добавим

За сутки было зарегистрировано 24 сообщения о разрушении жилья. К счастью, без жертв.

Взрыв прогремел в Запорожье