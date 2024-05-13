Атаки на Запорізьку область: окупанти здійснили 399 обстрілів за добу
Київ • УНН
За минулу добу противник 399 разів обстріляв 9 населених пунктів Запорізької області, зокрема 5 авіаударів, 178 безпілотників, 7 ракетно-артилерійських обстрілів та 209 артилерійських обстрілів. Проте ніхто не постраждав.
Протягом минулої доби ворог 399 разів обстріляв 9 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Згідно інформацією, окупанти використовували різноманітні види озброєння. Відтак, ворожі сили завдали 5 авіаційних ударів, спрямованих на Оріхов та Малу Токмачку. Крім цього, зафіксовано атаки 178 безпілотних літальних апаратів на Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Також зазначено 7 обстрілів із ракетно-артилерійських засобів, які припали на Малу Токмачку та Роботине, а також 209 артобстрілів, які здійснювалися на території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Вербового, Левадного та Малинівки.
Додамо
За добу було зареєстровано 2 повідомлення про руйнування житла. На щастя, без постраждалих.
За добу окупанти вдарили по Запорізькій області 542 рази: обстріляно 9 населених пунктів, втрат немає12.05.24, 09:04 • 59013 переглядiв