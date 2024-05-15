Повітряна тривога на Запоріжжі вже пролунала понад 400 разів
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення росії в Запоріжжі пролунало понад 400 сигналів повітряної тривоги, що становить 160 днів оголошених ракетних загроз.
На Запоріжжі повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення рф лунала понад 400 разів. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Більше 4000 тривог було оголошено в Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення", - написав Федоров у Telegram.
За його словами, сукупна тривалість часу оголошеної ракетної небезпеки склала 160 діб.
Доповнення
Минулої доби, 14 травня, росіяни завдали 268 ударів по території шести населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає.
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