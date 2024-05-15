Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" на грани полного банкротства. Все его строительные площадки стоят уже несколько лет, передает УНН.

Инвесторы вместе с новым руководством компании упорно ищут возможности для возобновления строительства. Есть несколько перспективных идей, но все они, по мнению руководителей власти, как владельца коммунальной компании, не являются рабочими.

Инвесторы, в частности те что вкладывались еще в жилые комплексы Укрбуда требуют найти их средства, хранившиеся у управляющего и гаранта их строительства - ООО Финансовая Компания "Житло-Капитал". Речь сейчас идет как минимум о 3,7 млрд гривен, загадочно "растворившихся" из этого резерва Фонда финансирования строительства (ФФС).

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) также уже больше года требует у этой компании "найти" деньги инвесторов и дальше хранить их согласно норм законодательства - на счетах банковских финучреждений.

Регулятор неоднократно штрафовал "Житло-Капитал" за систематические грубые нарушения, а осенью прошлого года приостановил действие лицензии компании-нарушителя на осуществление его основной деятельности как управляющего средствами. Также, со стороны ГБР продолжаются расследования относительно махинаций владельца этой компании - Дмитрия Кравченко.

Ситуация вокруг долгостроев "Киевгорстроя" и исчезновения денег инвесторов обостряется. Люди ожидают вмешательства властей и правоохранительных органов.

Из-за незаконного вывода денег на счета "дружественного" субъекта хозяйствования, а именно скандально известной ООО "Касса народной помощи", государство в лице финрегулятора несколько раз обязывало ФК "Житло-Капитал" разместить резервный фонд строительства в размере более чем 3,7 млрд. гривен на банковских депозитах. Этого требует законодательство Украины.

Компания "Житло-Капитал", напомним, собирала с инвесторов средства на строительство квартир в жилых комплексах "Укрбуда" и выступала гарантом их строительства. Договорные отношения у инвесторов именно с ней - она гарантировала людям прозрачность процесса, надежность в расходовании средств, соблюдение законности и своевременную достройку строительных объектов. Но, истории о мытарствах людей, которые вложились в "Житло-Капитал" после кризиса с Укрбудом, слышали пожалуй все.

Возможно ли сейчас вернуть деньги и направить их на строительство? Правоохранители в предыдущие годы уже неоднократно расследовали в рамках производств факты хищения средств инвесторов через компанию "Житло-Капитал" и связанные с ней структуры, но ни одного приговора суда по этому поводу до сих пор нет.

Как и нет наказания виновных в махинациях и откровенном воровстве. Сейчас продолжается уговаривание и пролонгация санкций в виде мизерных штрафов и ограничения компании управляющего в лицензировании. Все началось в прошлом году с распоряжения НКЦБФР №49-ДУМ и постановления НКЦБФР №46-ДУМ, затем были санкции в виде приостановления действия лицензии и их пролонгации. Новый срок на устранение нарушений истекает в июне этого года.

Но уже очевидно, что никто добровольно возвращать деньги инвесторов не собирается и требования законодательства, что "компании, которые занимаются профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или осуществления операций с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, исключительно на банковских счетах" соблюдены не будут.

Очевидно деньги доверителей были украдены и уговорами, постановлениями и штрафами в несколько тысяч гривен ситуации не помочь.

Нацкомиссия выяснила обстоятельства того как "Житло-Капитал" начало размещать средства инвесторов на счетах вышеупомянутой небанковской "Кассы народной помощи".

Эти компании связаны напрямую, поскольку первая является учредителем второй - а в отдельные периоды у них были одни и те же сотрудники, обе все время были под непосредственным влиянием одних бенефициаров и руководителей и т.д.

О сотнях других, меньших нарушений и многочисленных жалоб инвесторов на нарушение сроков строительства, отсутствие разрешительной документации, финансовые махинации - на фоне кражи миллиардов и говорить не приходится.

Это было по почти всем комплексам и объектам, к которым имели отношение упомянутые компании. Во главе этого инвест спрута все время стоял Дмитрий Кравченко.

Бэкграунд компаний Кравченко

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО "ФК "Житло-Капитал" было зарегистрировано в сентябре 2007 года. Учредитель - ООО "КТК-Групп".

Вышеупомянутый Дмитрий Кравченко был директором "ФК "Житло-Капитал" в 2007-2012 годах. В 2016 году он официально выступал в роли конечного бенефициара этой компании, а сейчас, по словам столичных застройщиков, является владельцем "Житло-Капитала". ООО "Касса народной помощи" было зарегистрировано в январе 2009 года, учредителями - вышеупомянутые ООО "ФК "Житло-Капитал" (доля в уставном капитале - 99%) и ООО "КТК-Групп" (1%). В свою очередь, учредителями ООО "КТК-Групп" сейчас являются ООО "Касса народной помощи" (52,6%) и ООО "КУА "Украинский капитал" (47,3%).

Кроме очевидных бизнес-отношений, между ООО "ФК "Житло-Капитал", ООО "Касса народной помощи" есть множество и "личных" связей. Общие директора, бухгалтеры и тому подобное. Доходило то того, что как в 2020 году сообщала "Украинская правда", "Касса народной помощи" была даже зарегистрирована в доме укрстроительного схемщика и друга Кравченко - Якусевича. Кравченко и часть его команды - "благодарные" ученики Дельта банка проходимца Лагуна. В "Укрбуд" их в свое время завел схемщик империи Микитася - Якусевич, а координировал партнерские работы с ними генеральный директор Укрбуда Олег Майборода. По оценкам инсайдеров, привлечено в систему за все время сотрудничества было где-то до 40 миллиардов инвестиций. И на взгляд многих экспертов, их главной задачей было перекладывание привлеченных денег инвесторов со счета на счет, а также работа по "успокоению" людей. Маркетинг строительных проектов и подобные вопросы были уже не в их "парафии".

Катастрофа 2019 года

В 2019 году работы на стройплощадках Укрбуда остановились. Среди имеющихся причин называли серьезные репутационные потери застройщика из-за дела НАБУ открытого на руководство этой компании, в частности, на ее гендиректора Олега Майбороду и владельца одной из структур Максима Микитася, и, соответственно, как следствие, обвальное уменьшение продаж у этого застройщика. Также сказался дальнейший рейдерский захват Укрбуда и борьба за его активы. Тогда около почти 13 тысяч инвесторов, которые вкладывали средства в строительство квартир рисковали остаться без жилья. Это была катастрофа в шесть раз больше предыдущей скандально известной аферы с "Элита-Центр". А ключевым для развития негативного сценария стала нехватка средств, которые были заплачены за свои будущие квартиры инвесторами компании "Житло-Капитал" как управителю средств строительства, которые не были использованы по целевому назначению. Деньги в период корпоративных разборок вокруг Укрбуда просто "исчезли" со счетов жилищной компании с красноречиво циничным названием "Касса народной помощи".

Сейчас уже для многих очевидно, что пока внимание общественности было сосредоточено на парализованных строительных площадках и эпической битве за укрбудовские активы - в тиши кабинетов на Протасовом Яру, 2, где базировалась штаб квартира финансового управляющего "Житло-Капитал" шла оживленная работа по освоению средств уже в других чем строительство направлениях. Именно на время кризиса и распродажи активов Укрбуда и приходится основной этап дематериализации инвесторских миллиардов в "кассах" управителя средств. Речь о более чем 3,7 млрд гривен клиентов ФК "Житло-Капитал", которые имели неосторожность связаться с этими дельцами.

Значительная часть "пропавших" средств, скорее всего, была выведена в оффшоры. Но часть оставила яркие "следы" в состояниях самого владельца Кравченко и его окружения. Именно на эти годы проходится почти вертикальный взлет в личном обогащении управителей средств инвесторов.

Примеров множество. Именно тогда Кравченко стал владельцем завода в Хмельницкой области - "Ярмолинецкого консервного завода". Лично, за десятки миллионов незадекларированных средств.

Была проведена дорогостоящая реконструкция предприятия, смонтирована привезенная из Европы дорогостоящая технологическая линия для линейки новых продуктов, проведен полных апгрейт брендов и продукции, которая была выведена в торговые сети Украины и Европы. А широко представленный морс из Ярмолинцев, завода, купленного на "пропавшие" деньги инвесторов, стал визитной карточкой этого предприятия Кравченко.

Не забыли ловкачи и о столичной недвижимости. Кравченко выкупил на себя лично огромное офисное сооружение в котором и размещался управляющий инвесторских средств - сам "Житло-Капитал" по адресу Протасов Яр, 2 и близлежащие адреса. Само сооружение офиса - это 2 377,3 дорогих квадратных метра в центральном уютном районе Киева, которые скромно было оценено в почти 80 миллионов гривен непонятного происхождения.

Это на фоне тогдашней катастрофы с инвесторами укрбудовских строительных проектов. Были проведены дорогостоящие современные ремонты. Владельцем этого огромного офисного здания и участков земли под него, согласно документам, стоимостью в 5 377 000 и 3 574 000 гривен соответственно, бизнесмен является и сегодня.

Именно оттуда, из собственного комплекса объектов по рыночной цене даже сейчас суммарно более ста миллионов гривен, он до сих пор советует инвесторам и Киевгорстрою где просить средства на достройку домов для людей.

Дальше, больше. Кравченко запустил собственные масштабные строительные проекты - строит целые ЖК. Показателен его новый жилой комплекс "Садочок" на городской черте столицы в Киево-Святошинском районе в яблоневых садах села "Новоселки". Стартовал он с 9 домов в старом элитном европейском стиле с башнями, мансардами и эркерами на 411 квартир. Маленький городок в элитном районе со своими медицинскими центрами, супермаркетами, детским садом и т.д. Причем, здесь он уже зациклил на себе всю бизнес среду строек - от застройщика в лице уже упомянутого ООО "КТК-Групп", строительных подрядчиков до управителя в лице уже знакомого "Житло-Капитала" и его структур по продажам.

Этот ЖК - один из многих проектов расцветших у дельца после исчезновения в его структурах миллиардов "укрбудовских" инвесторов. Причем строительство на объектах продолжается и сейчас во время войны. Последний отчет с успехами строительства в названном ЖК "Садочок" размещен на его сайте за 22 апреля этого года. Проблем с финансами не было ни во время старта строительства на фоне исчезновения денег у инвесторов доверившихся "Житло-Капиталу" ни сейчас во время войны. Финансирование одних своих структур другими состоятельными сказались.

Согласно открытой информации в системе Opendatabot.ua Кравченко Дмитрий Васильевич является владельцем и бенефициаром еще почти десятка бизнесов - от строительства до туризма. А если включая семью и окружение речь идет о десятках бизнесов, с официальными финансовыми оборотами в десятки миллионов, которые странным образом оживились и имели значительные вливания именно в указанный период проблем с жилыми комплексами Укрбуда и исчезновением средств, которые инвесторы доверили "Житло-Капиталу". Странно, правда?

На фоне "катастрофы" с Укрбудом и исчезновением денег в декабре 2019 года Президент Украины поручил достройку жилых комплексов киевской коммунальной компании "Киевгорстрой", которая проявляла к этому немалую заинтересованность. Очевидно, что это не входило в планы многих тех, кто стремительно обогащался на руинах Укрбуда. Началась ускоренная распродажа уже и материальных активов строительного гиганта. Целые ЖК, бизнес центры, ценный земельный фонд, сотни готовых и непроданных квартир, паркингов, тысячи метров коммерческих площадей - все это стремительно продавалось с "черного входа" за живую монету.

Основные схемы по этому тогда принадлежали рейдерам под руководством российского ресторатора Федотенкова, который ловко бросил на подписанных им "понятийках" предыдущего владельца экс-нардепа Микитася и переключил на себя его менеджмент. Даже кума Микитася - генерального директора Майбороду сделал сообщником своих преступных сделок. Наследство Укрбуда тогда шло с "молотка" во все направления.

И здесь опять важная роль принадлежала "гарантам" инвесторских средств - дельцам из "Житло-Капитала"..

"Золотое" время управляющего

Как уже было упомянуто, в отличие от инвесторов именно этот период, как ни странно, стал "золотым" не только для рейдеров, но и лично для управителей инвестсредств - владельцев "Житло-Капитала". В частности, для основного бенефициара, который всегда старался быть в тени - финансиста Дмитрия Кравченко. Фунтов для выполнения грязной работы у него всегда хватало, находился кто-то "смелый". В то время у Кравченко находится "золотая акция" крупного перераспределения активов Укрбуда. В контактах с властью, влиянии на взбунтовавшихся тогда инвесторов, переговорах с новыми застройщиками, сделках с рейдерами и тому подобное. Подписи жилфондовских фунтов рейдерам, небесплатное согласование захода на лакомые объекты новых застройщиков, чехарда с документами в период внутривидовой борьбы в бывшем окружении одиозного Микитася привели в столице к неслыханному сезону распродажи укрбудовского имущества. И почти все это проходило через "согласование" со структурами Кравченко.

За несколько миллионов отступных на некоторые объекты заходят варяги из числа харьковских застройщиков скандально известного Масленникова - им отошли перспективный ЖК "Парковая долина", дорогой БЦ "Level", "Жилянская" и целый ряд других объектов. Достались трофеи и местным стройгигантам, сотни объектов тогда меняют своих владельцев и девелоперов. На один объект, кстати, к его счастью, зашел и "Интергал-Буд". Своих новых опекунов-застройщиков из окружения ОПЗЖ нашел элитный ЖК "Ла Манш" и тому подобное.

Сами вкусности на себя и свои структуры оформляют рейдеры Федотенков и Майборода, а также их тогдашние крышеватели из власти и криминала. Но большинство ЖК, восемнадцать, и обязанности по их достройке достались коммунальному ЧАО "ХК "Киевгорстрой". Из этого крупного укрбудовского пакета ЖК только в первые последующие годы было продано площадей на более чем 4 млрд. гривен. Несколько раз поднималась цена на дорогие квадратные метры, была изменена проектная документация, все было распределено среди подрядчиков уже с киевгорстроевской орбиты. Можно смело утверждать, что стремительная распродажа наследия Укрбуда с помощью "Житло-Капитала" была одним из самых ярких столичных клондайков того времени.

Но все это было бы невозможно без участия владельца "Житло-Капитала" Дмитрия Кравченко. Без него не было бы привлечения средств доверчивых инвесторов в орбиту микитасовских структур, без его поддержки не состоялась бы рейдерская "распродажа" Федотенкова - и именно он хозяйственно открывал ворота новым застройщикам, от харьковских варягов до Киевгорстроя. Подписи его фунтов стоят на всех принципиальных документах того периода. В его руках всегда были рычаги на успокоение или возбуждение общины инвесторов, которых направляли на выступления перед ОП, МО, КГГА и тому подобное. А потом жильцы находили там общий язык по разным, в том числе и собственным вопросам. Вместе с Киевгорстроем жилловцы пропиарились на достройке почти готовых во времена Укрбуда, но не сданных тогда комплексов: "Новомостицкий", "Харьковский", "Гармония", "Солнечная Ривьера", "Пектораль", "Шевченковский", "Фридом" и частично "Оберег-2", "Злагода", "Подол Град". В "Житло-Капитал" умело снимали градус недовольства инвесторов этих ЖК из-за плохого качества достройки и многочисленных недоделок. В последние месяцы, по информации многих инсайдеров, Кравченко взял в "оборот" и нового главу Киевгорстроя Василия Олейника, направляя его вместо тщательного аудита и поиска пропавших денег или поиска новых инвестиций на рифы затягивания процесса и малодейственные мероприятия по претензиям к КГГА.

Так, в свое время Кравченко провернул десятки дел с директором Майбородой, помог быстро выйти из игры российским рейдерам Федотенкова, вел сложные переговоры с инвесторами - и всегда и всюду преследовал собственный интерес. Наносил "из тени" удары Микитасю, сдал часть сделок своих в начале сообщников Федотенкова и Майбороды, неоднократно подставлял "Киевгорстрой.

В начале 2022 года "Житло-Капитал" полностью перестало перечислять Киевгорстрою средства за осуществленные работы. Деньги, поступающие дельцам от инвесторов по рассрочке "Житло" уже проедает само и тратит на проекты Кравченко. "Медовый месяц" закончился и началась игра на выживание, каждый уже сам за себя.

Киевгорстрой неоднократно требовал продолжать финансирование строительства, сообщал об этом, даже угрожал - что и выливалось в настоящие войны "Киевгорстроя" и Кравченко за живые деньги инвесторов. Тогда же и стало известно о многочисленных делах "Житло-Капитала" по махинациям со средствами, систематических кражах, подделке документов и т.д.

Дела "Житло-Капитала"

Под флагами Укрбуда было заявлено строительство почти трех десятков жилых комплексов. Почти все жилые проекты строились частными компаниями, а финансирование этих проектов осуществлялось по привычной для украинских застройщиков схеме. Заказчики строительства заключали специальные соглашения с компанией-управителем, которая занималась привлечением средств физических и юридических лиц и в дальнейшем направляла эти финансовые ресурсы на закупку стройматериалов, оплату работ и тому подобное.

Приобретение квадратных метров в комплексах Укрбуда осуществлялось именно через "Житло-Капитал", с ним заключались договоры купли-продажи. То есть, юридически жилье и коммерческие площади продавались не через "государственный" Укрбуд или "частный" Укрбуд, а через третье юрлицо.

Деньги на строительство периодически "исчезали" у управляющего и до кризиса 2019 года. Например, в ноябре 2015 года следователи государственной фискальной службы Украины открыли уголовное производство №32015000000000231 по фактам возможного хищения 541 млн. гривен инвесторов в 2012-2014 годах, которые были внесены ими в ФФС. Среди тех, кто мог быть причастен к таким преступлениям, фискалы называли должностных лиц вышеупомянутых ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал" и ООО "Касса народной помощи". А когда стало известно, что из-за рейдерства Укрбуд не может продолжать строительство, изучением фактов исчезновения денег занялось Государственное бюро расследования.

Тогда Максим Микитась обвинил своего кума, директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, в "отжиме" компании вместе с рейдерами. В частности, заявлялось о намерениях достроить квартиры Укрбуда и о готовности сотрудничать в этом направлении с Киевгорстроем.

В это время ГБР открыло уголовное производство №62019100000001099 по факту того, что в течение 2016-2019 годов с ООО "ФК "Житло-Капитал" при сомнительных обстоятельствах было выведено более 180 млн гривен, что и стало одной из причин замораживания строительных работ.

По информации правоохранителей, для хищения средств заключались сомнительные договоры "о предоставлении услуг", а получателями денег были физические лица. Следователи ГБР еще тогда обратили внимание на то, что правила ФФС, которые были размещены на сайте ООО "ФК "Житло-Капитал", противоречили Закону Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью". Мол, компания толкует этот закон так, что имеет возможность свободно распоряжаться средствами управляющих по своему усмотрению. К сожалению, на сегодня эти дела не доведены правоохранителями до конца - ни один из возможных фигурантов так и не получил обвинительный приговор суда.

Некоторые из дел Кравченко не смог "замять" до сих пор. В частности, одно из последних в Государственном Бюро Расследований (ГБР) от 19 ноября 2021 года под №42021000000002392 в ЕРДР и которое красноречиво свидетельствует о схемах и методах работы кравченковского "Житло-Капитала".

Дела Кравченко

Приведем лишь один пример, лишь один из десятков эпизодов. Так, ГБР начало дело после изучения фактов изложенных Киевгорстроем в сообщении в Генеральную прокуратуру Украины. В фокусе - дерзкая махинация по преступному завладению имуществом в ЖК "Чарівне місто" на почти 283 млн. гривен! С подделкой документов, с использованием денег инвесторов и с участием непосредственно Дмитрия Кравченко и его жены Натальи Попович. Цитируем из материалов дела:

"В ходе досудебного расследования установлено, что 04.09.2020 между "28 УНР" (компания заказчик строительства), ООО "Фортабуд" (компания застройщик ЖК "Чарівне місто" во времена Укрбуда) и ЧАО "ХК "Киевгорстрой" (третья сторона, которая должна достраивать Объект) заключен трехсторонний дополнительный договор, по условиям которого ЧАО "ХК "Киевгорстрой" принимает права и обязательства ООО "Фортабуд". Впоследствии, 12.10.2020 между "28 УНР", ООО "Фортабуд" и ЧАО "ХК "Киевгорстрой" заключен дополнительный договор, по условиям которого стороны распределили доли, которые получат в собственность после ввода объекта строительства в эксплуатацию, а именно ООО "Фортабуд" получает право собственности на жилые и нежилые помещения, по которым ФФС, по состоянию на 04.09.2020 заключены договоры на участие в ФФС с доверителями.

Зато 09.02.2021 ООО "Фортабуд" обратилось к ООО "ФК "Житло-Капитал", в котором сообщалось, что y 2018 году ООО "Фортабуд" заключило договоры купли-продажи имущественных прав на нежилые помещения и машиноместа в Х очереди строительства, с указанием их перечня, комплекса жилых домов и объектов социального, бытового назначения на ул. Бориспольская, 18-26 в Дарницком районе г. Киева. Вследствие расторжения 04 февраля 2021 года договоров купли-продажи имущественных прав в ООО "Фортабуд" вернулись имущественные права на них, которые не входят в площади, принадлежащие "28 УНР", как заказчика строительства, а также не входят в площади, принадлежащие ЧАО "ХК "Киевгорстрой". В дальнейшем 09.02.2021 между ООО "Фортабуд" и ООО "ФК "Житло-Капитал" были подписаны "Дополнительный перечень объектов инвестирования (Центр обслуживания населения)" и "Дополнительный перечень объектов инвестирования (Полузаглубленная автостоянка)", по которым ООО "Фортабуд" передало, а ООО "ФК "Житло-Капитал" приняло перечень объектов инвестирования и имущественные права на них для их дальнейшей продажи.

Письмом от 08.11.2021 ООО "ФК "Житло-Капитал" сообщило ЧАО "ХК "Киевгорстрой" о закреплении объектов инвестирования (нежилых помещений и машиномест в Х и ХІ очередях строительства "Центр обслуживания населения", "Полузаглубленная автостоянка") за доверителями. То есть, фактическая их продажа Яковицкой К.С., Кучерявой А.В. и Попович Н.Ю. (жена Кравченко Д.В.). На основании заключенных договоров, на счета ООО "ФК "Житло- Капитал" поступили средства от ООО "Укрбудпереказ" за закрепление указанных объектов инвестирования в интересах указанных физических лиц за период с 15.02.2021 по 01.03.2021 в размере 282 575 238 грн. Перечисление средств за объекты инвестирования в интересах Кучерявой А.В., Яковицкой К.С. и Попович Н.Ю. проходили циклическими операциями - суммами по 4 и 12 млн. грн. по следующей схеме: ООО "ФК "Житло-Капитал" перечисляет средства на счета ООО "Касса народной помощи" с назначением платежа "Временное размещение свободных средств", далее ООО "Касса народной помощи" перечисляет средства на счета ООО "Укрбудпереказ" уже с назначением платежа "Перечисление средств по кредитному договору", а ООО "Укрбудпереказ" перечисляет указанные средства обратно на счета ООО "ФК "Житло-Капитал" с назначением платежа "за 4 объекта инвестирования в интересах Кучерявой А. В., Яковицкой К.С. и Попович Н.Ю.".

Таким образом были проведены десятки циклических операций суммами по 4 и 12 млн. гривен. В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении: Кравченко Д.В. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины". Это присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, если они совершены в особо крупных размерах.

Схема проста и надежна как автомат Калашникова. Говорят, что от такой наглости и масштабов "обалдело" руководство "Киевгорстроя", от которого официально сообщили об этих преступлениях в Генпрокуратуру. Семья Кравченко и ко циклично перечисляли деньги инвесторов как от себя, пропускали по кругу компаний с изменением назначения платежей и "стали" через жену Кравченко Наталью Попович и приближенных лиц владельцами имущества на 282,5 с лишним млн. гривен. А достраивать счастливчикам все должен был "Киевгорстрой"! В Киевгорстрое терпеть уже такого не стали и подались к правоохранителям. И это лишь одна классическая схема из многих на сотни миллионов гривен, которыми периодически пользовались дельцы кравченковского "Житло-Капитала".

Что дальше?

Неудивительно, что в результате таких многочисленных преступных схем Киевгорстрою не хватило средств на достройку. Так, на начало 2023 года в компании заговорили о 1,7 млрд гривен, которые необходимы для достройки укрбудовских ЖК. Сейчас эта сумма уже, скорее всего, значительно больше. Компания в прошлом году обращалась в КГГА с просьбой выделить 1 млрд. гривен из городского бюджета. Но там не спешили и не спешат с дофинансированием коммунального застройщика и, по логике, таким образом обогащением за чужой счет всех кто прилепил к строительным проектам Укрбуда. В КГГА и своих схемщиков порой хватало, а тут еще чужих не кормить. Также, в Киевгорстрое тогда утверждали, что потратили на достройку жилых комплексов "Укрбуда" на 800 млн. гривен больше, чем удалось получить от продажи их недвижимости и скупых переводов "Житло-Капиталом" денег рассрочников. Поэтому все стоит.

Что будет дальше? Киевгорстрой и инвесторы ищут где взять деньги на достройку домов. И возвращение "Житло-Капиталом" в строительство 3,7 млрд гривен оперативного резерва, которые были незаконно переданы "Кассе народной помощи", могло бы в значительной степени решить все финансовые проблемы застройщика, снова запустить маховик Киевгорстроя достроить жилые комплексы. Но произойдет ли это? Это деньги инвесторов, и это значительно больше чем просят сейчас в КГГА или других внешних источниках.

Июнь с предписаниями и очередным сроком от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам уже не "за горами". И, конечно, дело за ГБР. Для многих давно очевидно, что без действенного вмешательства правоохранителей в запутанный спрут "Житла-Капитала" и возврата средств инвесторов, исчезнувших в структурах управляющего и "гаранта" Кравченко - это просто не получится.