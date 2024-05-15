Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?

Найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" на межі повного банкрутства. Всі його будівельні майданчики стоять вже кілька років, передає УНН.

Інвестори разом з новим керівництвом компанії вперто шукають можливості для відновлення будівництва. Є кілька перспективних ідей, але всі вони, на думку очільників влади, як власника комунальної компанії, не є робочими.

Інвестори, зокрема ті що вкладалися ще в житлові комплекси Укрбуду вимагають знайти їхні кошти, що зберігалися в управителя і гаранта їхнього будівництва – ТОВ Фінансова Компанія "Житло-Капітал". Мова зараз йде як мінімум про 3,7 млрд гривень, що загадково "розчинилися" з цього резерву Фонда фінансування будівництва (ФФБ).

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) також вже більше року вимагає в цієї компанії "знайти" гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно норм законодавства - на рахунках банківських фінустанов.

Регулятор неодноразово штрафував "Житло-Капітал" за систематичні грубі порушення, а восени минулого року призупинив дію ліцензії компанії-порушника на здійснення його основної діяльності як управителя коштів. Також, з боку ДБР тривають розслідування щодо махінацій власника цієї компанії – Дмитра Кравченка.

Ситуація довкола довгобудів "Київміськбуду" і зникнення грошей інвесторів загострюється. Люди очікують на втручання влади і правоохоронних органів.

Через незаконний вивід грошей на рахунки "дружнього" суб'єкта господарювання, а саме скандальновідомої ТОВ "Каса народної допомоги", держава в особі фінрегулятора кілька разів зобов'язувала ФК "Житло-Капітал" розмістити резервний фонд будівництва в розмірі більше ніж 3,7 млрд. гривень на банківських депозитах. Цього вимагає законодавство України.

Компанія "Житло-Капітал", нагадаємо, збирала з інвесторів кошти на будівництво квартир в житлових комплексах "Укрбуду" і виступала гарантом їхнього будівництва. Договірні відносини в інвесторів саме з нею - вона гарантувала людям прозорість процесу, надійність у витрачанні коштів, дотримання законності і вчасну добудову будівельних об'єктів. Але, історії про поневіряння людей, які вклалися в "Житло-Капітал" після кризи з Укрбудом, чули мабуть всі.

Чи можливо зараз повернути гроші і спрямувати їх на будівництво? Правоохоронці у попередні роки вже неодноразово розслідували в рамках проваджень факти розкрадання коштів інвесторів через компанію "Житло-Капітал" та пов'язані з нею структури, але жодного вироку суду з цього приводу досі немає.

Як і не має покарання винних у махінаціях і відвертому злодійстві. Зараз триває вмовляння і пролонгація санкцій у вигляді мізерних штрафів і обмеження компанії управителя в ліцензуванні. Все почалося минулого року з розпорядження НКЦПФР №49-ДУМ та постанову НКЦПФР №46-ДУМ, потім були санкції у вигляді призупинення дії ліцензії і їх пролонгації. Новий термін на усунення порушень спливає у червні цього року.

Але вже очевидно, що ніхто добровільно повертати гроші інвесторів не збирається і вимоги законодавства, що "компанії, які займаються професійною діяльністю з управління майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, мають зберігати кошти оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів, виключно на банківських рахунках" дотримано не буде.

Вочевидь гроші довірителей було вкрадено і вмовляннями, постановами і штрафами в кілька тисяч гривень ситуації не зарадити.

Нацкомісія з'ясувала обставини того як "Житло-Капітал" почало розміщувати кошти інвесторів на рахунках вищезгаданої небанківської "Каси народної допомоги".

Ці компанії пов'язані напряму, позаяк перша є засновником другої – а в окремі періоди в них були одні і ті ж співробітники, обидві весь час були під безпосереднім впливом одних бенефіціарів і керівників тощо.

Про сотні інших, менших порушень і численних скарг інвесторів на порушення строків будівництва, відсутність дозвільної документації, фінансові махінації - на тлі крадіжки мільярдів і говорити не приходиться.

Це було по майже всіх комплексах і об'єктах, до яких мали стосунок згадані компанії. На чолі цього інвест спрута увесь час стояв Дмитро Кравченко.

Бекграунд компаній Кравченка

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "ФК "Житло-Капітал" було зареєстроване у вересні 2007 року. Засновник – ТОВ "КТК-Груп".

Вищезгаданий Дмитро Кравченко був директором "ФК "Житло-Капітал" у 2007-2012 роках. В 2016 році він офіційно виступав у ролі кінцевого бенефіціара цієї компанії, а наразі, за словами столичних забудовників, є власником "Житло-Капіталу". ТОВ "Каса народної допомоги" було зареєстроване у січні 2009 року, засновниками – вищезгадані ТОВ "ФК "Житло-Капітал" (частка в статутному капіталі – 99%) і ТОВ "КТК-Груп" (1%). У свою чергу, засновниками ТОВ "КТК-Груп" наразі є ТОВ "Каса народної допомоги" (52,6%) та ТОВ "КУА "Український капітал" (47,3%).

Окрім очевидних бізнес-відносин, між ТОВ "ФК "Житло-Капітал", ТОВ "Каса народної допомоги" є безліч і "особистих" зв'язків. Спільні директора, бухгалтери тощо. Доходило то того, що як у 2020 році повідомляла "Українська правда", "Каса народної допомоги" була навіть зареєстрована в будинку укрбудівського схемника і друга Кравченко - Якусевича. Кравченко і частина його команди – "вдячні" учні Дельта банку пройдисвіта Лагуна. В "Укрбуд" їх свого часу завів схемник імперії Микитася – Якусевич, а координував партнерські роботи з ними генеральний директор Укрбуда Олег Майборода. За оцінками інсайдерів, залучено у систему за весь час співпраці було десь до 40 мільярдів інвестицій. І на погляд багатьох експертів, їхнім головним завданням було перекладання залучених грошей інвесторів з рахунку на рахунок, а також робота із "заспокоєння" людей. Маркетинг будівельних проєктів і подібні питання були вже не в їхній "парафії".

Катастрофа 2019 року

У 2019 році роботи на будмайданчиках Укрбуда зупинилися. Серед наявних причин називали серйозні репутаційні втрати забудовника через справу НАБУ відкриту на керівництво цієї компанії, зокрема, на її гендиректора Олега Майбороду і власника однієї зі структур Максима Микитася, і, відповідно, як наслідок, обвальне зменшення продаж у цього забудовника. Також далося взнаки подальше рейдерське захоплення Укрбуда і боротьба за його активи. Тоді близько майже 13 тисяч інвесторів, які вкладали кошти в будівництво квартир ризикували залишитися без житла. Це була катастрофа у шість разів більше попередньої скандально відомої афери з "Еліта-Центр". А ключовим для розвитку негативного сценарію стала нестача коштів, які були заплачені за свої майбутні квартири інвесторами компанії "Житло-Капітал" як управителю коштів будівництва, які не були використані за цільовим призначенням. Гроші у період корпоративних розборок довкола Укрбуду просто "зникли" з рахунків житловської компанії з красномовно цинічною назвою "Каса народної допомоги".

Зараз вже для багатьох є очевидним, що поки увага загалу була зосереджена на паралізованих будівельних майданчиках і епічній битві за укрбудівські активи – в тиші кабінетів на Протасовому Яру, 2, де базувалася штаб квартира фінансового управителя "Житло-Капітал" точилася жвава робота з освоєння коштів вже в інших ніж будівництво напрямках. Саме на час кризи і розпродажу активів Укрбуду і приходиться основний етап дематеріалізації інвесторських мільярдів в "касах" управителя коштів. Мова про більш ніж 3,7 млрд гривень клієнтів ФК "Житло-Капітал", які мали необережність зв'язатися з цими ділками.

Значну частину "зниклих" коштів, скоріше за все, було виведено в офшори. Але частина залишила яскраві "сліди" у статках самого власника Кравченко і його оточення. Саме на ці роки проходиться майже вертикальний злет в особистому збагаченні управителів коштів інвесторів.

Прикладів безліч. Саме тоді Кравченко став власником заводу в Хмельницькій області – "Ярмолинецького консервного заводу". Особисто, за десятки мільйонів незадекларованих коштів.

Було проведено дорогу реконструкцію підприємства, змонтовано привезену з Європи вартісну технологічну лінію для лінійки нових продуктів, проведено повних апгрейт брендів і продукції, яку було виведено у торгові мережі України і Європи. А широко представлений морс з Ярмолинців, заводу, купленого на "зниклі" гроші інвесторів, став візитною карткою цього підприємства Кравченка.

Не забули спритники і про столичну нерухомість. Кравченко викупив на себе особисто величезну офісну споруду в якій і розміщувався управитель інвесторських коштів – сам "Житло-Капітал" за адресою Протасів Яр, 2 і довколішні адреси. Сама споруда офісу - це 2 377,3 дорогих квадратних метри у центральному затишному районі Києва, які скромно було оцінено в майже 80 мільйонів гривень незрозумілого походження.

Це на тлі тодішньої катастрофи з інвесторами укрбудівських будівельних проєктів. Було проведено дорогі сучасні ремонти. Власником цього величезного офісного будинку і ділянок землі під нього, згідно документів, вартістю у 5 377 000 і 3 574 000 гривень відповідно, бізнесмен є і сьогодні.

Саме звідти, з власного комплексу об'єктів за ринковою ціною навіть зараз сумарно більше ста мільйонів гривень, він і досі радить інвесторам і Київміськбуду де просити кошти на добудову будинків для людей.

Далі, більше. Кравченко запустив власні масштабні будівельні проєкти - будує цілі ЖК. Показовим є його новий житловий комплекс "Садочок" на міській межі столиці у Києво-Святошинському районі у яблуневих садах села "Новосілки". Стартував він з 9 будинків у старому елітному європейському стилі з вежами, мансардами і еркерами на 411 квартир. Маленьке містечко в елітному районі зі своїми медичними центрами, супермаркетами, дитячим садочком тощо. Причому, тут він вже зациклив на собі усе бізнес середовище будівництв – від забудовника в особі вже згаданого ТОВ "КТК-Груп", будівельних підрядників до управителя в особі вже знайомого "Житло-Капіталу" і його структур з продажів.

Цей ЖК - один з багатьох проєктів що розквітли в ділка після зникнення в його структурах мільярдів "укрбудівських" інвесторів. Причому будівництво на об'єктах триває і зараз під час війни. Останній звіт з успіхами будівництва у названому ЖК "Садочок" розміщено на його сайті за 22 квітня цього року. Проблем з фінансами не було ані під час старту будівництва на тлі зникнення грошей в інвесторів що довірилися "Житло-Капіталу" ані зараз під час війни. Фінансування одних своїх структур іншими заможними далися взнаки.

Згідно відкритої інформації в системі Opendatabot.ua Кравченко Дмитро Васильович є власником і бенефіціаром ще майже десятка бізнесів – від будівництва до туризму. А якщо включно з родиною та оточенням мова йде про десятки бізнесів, з офіційними фінансовими обертами в десятки мільйонів, які дивним чином пожвавилися і мали значні вливання саме у означений період проблем з житловими комплексами Укрбуду і зникненням коштів, які інвестори довірили "Житло-Капіталу". Дивно, справді?

На тлі "катастрофи" з Укрбудом і зникненням грошей у грудні 2019 року Президент України доручив добудову житлових комплексів київській комунальній компанії "Київміськбуд", яка проявляла до цього неабияку зацікавленість. Очевидно, що це не входило в плани багатьох тих, хто стрімко збагачувався на руїнах Укрбуда. Розпочався прискорений розпродаж вже і матеріальних активів будівельного гіганта. Цілі ЖК, бізнес центри, коштовний земельний фонд, сотні готових і непроданих квартир, паркінгів, тисячі метрів комерційних площ – все це стрімко продавалося з "чорного входу" за живу монету.

Основні схеми з цього тоді належали рейдерам під керівництвом російського ресторатора Фєдотєнкова, який вправно кинув на підписаних ним "понятійках" попереднього власника екснардепа Микитася і переключив на себе його менеджмент. Навіть кума Микитася – генерального директора Майбороду зробив спільником своїх злочинних оборудок. Спадок Укрбуду тоді йшов з "молотка" в усі напрямки.

І тут знову важлива роль належала "гарантам" інвесторських коштів - ділкам з "Житло-Капіталу"…

"Золотий" час управителя

Як вже було згадано, на відміну від інвесторів саме цей період, як не диво, став "золотим" не тільки для рейдерів, а й особисто для управителів інвесткоштів - власників "Житло-Капіталу". Зокрема, для основного бенефіціара, який завжди намагався бути в тіні – фінансіста Дмитра Кравченко. Фунтів для виконання брудної роботи в нього завжди вистачало, знаходився хтось "сміливий". У той час у Кравченко перебуває "золота акція" великого перерозподілу активів Укрбуду. В контактах з владою, впливі на збунтованих тоді інвесторів, перемовинах з новими забудовниками, оборудках з рейдерами тощо. Підписи житловських фунтів рейдерам, небезкоштовне узгодження заходу на ласі об'єкти нових забудовників, чехарда з документами в період внутрішньовидової боротьби в колишньому оточенні одіозного Микитася призвели у столиці до нечуваного сезону розпродажу укрбудівського майна. І майже все це проходило через "узгодження" зі структурами Кравченко.

За кілька мільйонів відступних на деякі об'єкти заходять варяги з числа харківських забудовників скандальновідомого Маслєннікова - їм відішли перспективне ЖК "Паркова долина", дорогий БЦ "Level", "Жилянська" і ціла низка інших об'єктів. Дісталися трофеї і місцевим будгігантам, сотні об'єктів тоді змінюють своїх власників і девелоперів. На один об'єкт, доречі, на його щастя, зайшов і "Інтергал-Буд". Своїх нових опікунів-забудовників з оточення ОПЗЖ знайшов елітний ЖК "Ла Манш" тощо.

Самі смаколики на себе і свої структури оформлюють рейдери Фєдотєнков і Майборода, а також їхні тодішні кришевателі з влади і криміналу. Але більшість ЖК, вісімнадцять, і обов'язки з їх добудови дісталися комунальному ПрАТ "ХК "Київміськбуд". З цього крупного укрбудівського пакету ЖК тільки у перші наступні роки було продано площ на більш ніж 4 млрд. гривень. Кілька разів піднімалась ціна на дорогі квадратні метри, було змінено проектну документацію, все було розподілено серед підрядників вже з київмісьбудівської орбіти. Можна сміливо стверджувувати, що стрімкий розпродаж спадку Укрбуду за допомогою "Житло-Капіталу" був одним із самих яскравих столичних клондайків того часу.

Але все це було б неможливе без участі власника "Житло-Капіталу" Дмитра Кравченко. Без нього не було б залучення коштів довірливих інвесторів в орбіту микитасівських структур, без його підтримки не відбулася б рейдерська "розпродажа" Фєдотєнкова – і саме він господарно відчиняв ворота новим забудовникам, від харківських варягів до Київміськбуду. Підписи його фунтів стоять на всіх принципових документах того періоду. В його руках завжди були важелі на заспокоєння чи збудження громади інвесторів, яких спрямовували на виступи перед ОП, МО, КМДА тощо. А потім житловці знаходили там спільну мову з різних, в тому числі і власних питань. Разом з Київміськбудом житловці пропіарилися на добудові майже готових за часів Укрбуду, але не зданих тоді комплексів: "Новомостицький", "Харківський", "Гармонія", "Сонячна Рів’єра", "Пектораль", "Шевченківський", "Фрідом" та частково "Оберіг-2", "Злагода", "Подол Град". У "Житло-Капітал" вправно знімали градус невдоволення інвесторів цих ЖК через погану якість добудови і численні недоробки. В останні місяці, за інформацією багатьох інсайдерів, Кравченко взяв в "оборот" і нового очільника Київміськбуду Василя Олійника, спрямовуючи його замість ретельного аудиту і пошуку зниклих грошей або пошуку нових інвестицій на рифи затягування процесу і малодієві заходи з претензій до КМДА.

Так, свого часу Кравченко провернув десятки справ з директором Майбородою, допоміг швидко вийти з гри російським рейдерам Фєдотєнкова, вів складні перемовини з інвесторами - і завжди і усюди переслідував власний інтерес. Завдавав "з тіні" ударів Микитасю, здав частину оборудок своїх на початку спільників Фєдотєнкова і Майбороду, неодноразово підставляв "Київміськбуд.

На початку 2022 року "Житло-Капітал" повністю перестало перераховувати Київміськбуду кошти за здійснені роботи. Гроші, що надходять ділкам від інвесторів за розстрочкою "Житло" вже проїдає само і витрачає на проєкти Кравченко. "Медовий місяць" скінчився і почалася гра на виживання, кожен вже сам за себе.

Київміськбуд неодноразово вимагав продовжувати фінансування будівництва, повідомляв про це, навіть погрожував - що і виливалося у справжні війни "Київміськбуду" і Кравченка за живі гроші інвесторів. Тоді ж і стало відомо про численні справи "Житло-Капіталу" з махінацій з коштами, систематичні крадіжки, підробку документів тощо.

Справи "Житло-Капіталу"

Під прапорами Укрбуду було заявлено будівництво майже трьох десятків житлових комплексів. Майже усі житлові проєкти будувалися приватними компаніями, а фінансування цих проєктів здійснювалося за звичною для українських забудовників схемою. Замовники будівництва укладали спеціальні угоди з компанією-управителем, яка займалася залученням коштів фізичних і юридичних осіб і надалі направляла ці фінансові ресурси на закупівлю будматеріалів, оплату робіт тощо.

Придбання квадратних метрів у комплексах Укрбуду здійснювалася саме через "Житло-Капітал", з ним укладалися договори купівлі-продажу. Тобто, юридично житло та комерційні площі продавалися не через "державний" Укрбуд або "приватний" Укрбуд, а через третю юрособу.

Гроші на будівництво періодично "зникали" в управителя і до кризи 2019 року. Наприклад, у листопаді 2015 року слідчі державної фіскальної служби України відкрили кримінальне провадження №32015000000000231 за фактами можливого розкрадання 541 млн. гривень інвесторів в 2012-2014 роках, які були внесені ними до ФФБ. Серед тих, хто міг бути причетним до таких злочинів, фіскали називали посадовців вищезгаданих ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" і ТОВ "Каса народної допомоги". А коли стало відомо, що через рейдерство Укрбуду не може продовжувати будівництво, вивченням фактів зникнення грошей зайнялося Державне бюро розслідування.

Тоді Максим Микитась звинуватив свого кума, директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, у "віджимі" компанії разом з рейдерами. Зокрема, заявлялось про наміри добудувати квартири Укрбуду і про готовність співпрацювати в цьому напрямку з Київміськбудом.

У цей час ДБР відкрив кримінальне провадження №62019100000001099 за фактом того, що протягом 2016-2019 років з ТОВ "ФК "Житло-Капітал" за сумнівних обставин було виведено понад 180 млн гривень, що і стало однією з причин замороження будівельних робіт.

За інформацією правоохоронців, задля розкрадання коштів укладалися сумнівні договори "про надання послуг", а одержувачами грошей були фізичні особи. Слідчі ДБР ще тоді звернули увагу на те, що правила ФФБ, які були розміщені на сайті ТОВ "ФК "Житло-Капітал", суперечили Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". Мовляв, компанія тлумачить цей закон так, що має можливість вільно розпоряджатись коштами управителів на власний розсуд. На жаль, станом на сьогодні ці справи не доведені правоохоронцями до кінця – жоден з можливих фігурантів так і не отримав обвинувальний вирок суду.

Деякі зі справ Кравченко не спромігся "зам'яти" і досі. Зокрема, одну з останніх в Державному Бюро Розслідувань (ДБР) від 19 листопада 2021 року за №42021000000002392 у ЄРДР і яка красномовно свідчить про схеми і методи роботи кравченківського "Житло-Капіталу".

Справи Кравченка

Наведемо лише один приклад, лише один з десятків епізодів. Так, ДБР розпочало справу після вивчення фактів викладених Київміськбудом у повідомленні до Генеральної прокуратури України. У фокусі - зухвала махінація по злочинному заволодінню майном у ЖК "Чарівне місто" на майже 283 млн. гривень! З підробкою документів, з використанням грошей інвесторів і за участю безпосередньо Дмитра Кравченка та його дружини Наталії Попович. Цитуємо з матеріалів справи:

"В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 між "28 УНР" (компанія замовник будівництва), ТОВ "Фортабуд" (компанія забудовник ЖК "Чарівне місто" за часів Укрбуда) та ПрАТ "ХК "Київміськбуд" (третя сторона, яка має добудівати Об'єкт) укладено трьохсторонній додатковий договір, за умовами якого ПрАТ "ХК "Київміськбуд" приймає права та зобов'язання ТОВ "Фортабуд". Згодом, 12.10.2020 між "28 УНР", ТОВ "Фортабуд" та ПрАТ "ХК "Київміськбуд" укладено додатковий договір за умовами якого сторони розподілили частки, які отримають у власність після введення об'єкта будівництва в експлуатацію, а саме ТОВ "Фортабуд" отримує право власності на житлові та нежитлові приміщення, щодо яких ФФБ, станом на 04.09.2020 укладено договори на участь у ФФБ із довірителями.

Натомість, 09.02.2021 ТОВ "Фортабуд" звернулося до ТОВ "ФК "Житло-Капітал", в якому повідомлялося, що y 2018 році ТОВ "Фортабуд" уклало договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення та машиномісця в Х черзі будівництва, із зазначенням їх переліку, комплексу житлових будинків та об'єктів соціального, побутового призначення на вул. Бориспільська, 18-26 у Дарницькому районі м.Києва. Внаслідок розірвання 04 лютого 2021 року договорів купівлі-продажу майнових прав до ТОВ "Фортабуд" повернулися майнові права на них, які не входять до площ, належних "28 УНР", як замовника будівництва, а також не входять до площ, належних ПрАТ "ХК "Київміськбуд". В подальшому 09.02.2021 між ТОВ "Фортабуд" та ТОВ "ФК "Житло-Капітал" були підписані "Додатковий перелік Об'єктів інвестування (Центр обслуговування населення)" та "Додатковий перелік Об'єктів інвестування (Напівзаглиблена автостоянка)", за якими ТОВ "Фортабуд" передало, а ТОВ "ФК "Житло-Капітал" прийняло перелік об'єктів інвестування та майнові права на них для їх подальшого продажу.

Листом від 08.11.2021 ТОВ "ФК "Житло-Капітал" повідомило ПрАТ "ХК "Київміськбуд" про закріплення об'єктів інвестування (нежилих приміщень та машиномісць в Х та ХІ чергах будівництва "Центр обслуговування населення", "Напівзаглиблена автостоянка") за довірителями. Тобто, фактичний їх продаж Яковицькій К.С., Кучерявій А.В. та Попович Н.Ю. (дружина Кравченка Д.В.). На підставі укладених договорів, на рахунки ТОВ "ФК "Житло- Капітал" надійшли кошти від ТОВ "Укрбудпереказ" за закріплення вказаних об'єктів інвестування в інтересах вказаних фізичних осіб за період з 15.02.2021 по 01.03.2021 у розмірі 282 575 238 грн. Перерахування коштів за об'єкти інвестування в інтересах Кучерявої А.В., Яковицької К.С. та Попович Н.Ю. проходили циклічними операціями - сумами по 4 та 12 млн. грн. за наступною схемою: ТОВ "ФК "Житло-Капітал" перераховує кошти на рахунки ТОВ "Каса народної допомоги" з призначенням платежу "Тимчасове розміщення вільних коштів", далі ТОВ "Каса народної допомоги" перераховує кошти на рахунки ТОВ "Укрбудпереказ" вже з призначенням платежу "Перерахування коштів згідно кредитного договору", а ТОВ "Укрбудпереказ" перераховує вказані кошти назад на рахунки ТОВ "ФК "Житло-Капітал" з призначенням платежу "за 4 об'єкти інвестування в інтересах Кучерявої А.В., Яковицької К.С. та Попович Н.Ю.".

Таким чином були проведені десятки циклічних операцій сумами по 4 та 12 млн. гривень. В ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру: Кравченку Д.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361-2 КК України". Це привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах.

Схема проста і надійна як автомат Калашнікова. Кажуть, що від такого нахабства і масштабів "очманіло" керівництво "Київмісьбуду", від якого офіційно повідомили про ці злочини Генпрокуратуру. Родина Кравченків і ко циклічно перераховували гроші інвесторів як від себе, пропускали по колу компаній зі зміною призначення платежів і "стали" через дружину Кравченка Наталію Попович і наближених осіб власниками майна на 282,5 з гаком млн. гривень. А добудовувати щасливчикам все винен був "Київміськбуд"! У Київміськбуді терпіти вже такого не стали і подалися до правоохоронців. І це лише одна класична схема з багатьох на сотні мільйонів гривень, якими періодично послуговувалися ділки кравченківського "Житло-Капіталу".

Що далі?

Не дивно, що внаслідок таких численних злочинних схем Київміськбуду не вистачило коштів на добудову. Так, на початок 2023 року в компанії заговорили про 1,7 млрд гривень, які необхідні для добудови укрбудівських ЖК. Зараз ця сума вже, скоріше за все, значно більше. Компанія минулого року зверталася до КМДА з проханням виділити 1 млрд. гривень з міського бюджету. Але там не поспішали і не поспішають з дофінансуванням комунального забудовника і, за логікою, таким чином збагаченням чужим коштом всіх хто наприліпав до будівельних проєктів Укрбуду. У КМДА і своїх схемників часом вистачало, а тут ще чужих не годувати. Також, у Київміськбуді тоді стверджували, що витратили на добудову житлових комплексів "Укрбуду" на 800 млн. гривень більше, ніж вдалося отримати від продажу їхньої нерухомості і скупих переказів "Житло-Капіталом" грошей розстрочників. Тому все стоїть.

Що буде далі? Київміськбуд і інвестори шукають де взяти гроші на добудову будинків. І повернення "Житло-Капіталом" у будівництво 3,7 млрд гривень оперативного резерву, які були незаконно передані "Касі народної допомоги", могло б у значній мірі розв'язати всі фінансові проблеми забудовника, знову запустити маховик Київміськбуду добудувати житлові комплекси. Але чи станеться це? Це гроші інвесторів, і це значно більше ніж просять зараз в КМДА чи інших зовнішніх джерелах.

Червень з приписами і черговим терміном від Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків вже не "за горами". І, звичайно, справа за ДБР. Для багатьох давно є очевидним, що без дієвого втручання правоохоронців у заплутаний спрут "Житла-Капіталу" і повернення коштів інвесторів, що зникли у структурах управителя і "гаранта" Кравченка – це просто не вийде.