Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

Беременная Хейли Бибер продемонстрировала свой животик во время выхода с мужем Джастином Бибером во вторник, через пять дней после объявления новости о ребенке. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily mail.

Детали

27-летняя модель и 30-летний хитмейкер были замечены на выходе из офисного здания в Лос-Анджелесе, где они ждут появления своего первенца.

Хейли, которая, по слухам, находится на шестом месяце беременности, демонстрировала округлый животик в стильном белом кроп-топе, поверх которого она надела черный пиджак с подкладками на плечах. Образ она дополнила черными мешковатыми брюками и массивными черными ботинками.

Ее муж надел футболку с принтом и неоново-зеленые баскетбольные шорты.

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