Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

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Хейли Бибер открыто продемонстрировала свою беременность во время прогулки с мужем Джастином Бибером в Лос-Анджелесе.
россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов
россияне 24 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 165 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО и беспилотников в разных населенных пунктах.
На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие
Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.
Пока речь о блэкауте не идет - Yasno
Сейчас в Украине физически невозможно отключение электроэнергии, но графики аварийных отключений могут быть введены, если возникнет незапланированный дефицит или рост спроса на энергию, отмечает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть
Армия рф обстреляла 8 населенных пунктов Донецкой области 2 169 раз, повредив 11 гражданских объектов, включая жилые дома, телекоммуникационную башню, линию электропередач и пожарно-спасательную станцию, но жертв не было зафиксировано.
Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters
Северная Корея якобы отмыла 147,5 миллионов долларов, украденных с криптовалютной биржи через платформу виртуальной валюты Tornado Cash в марте 2024 года, в рамках усилий, направленных на похищение около 3,6 миллиардов долларов с помощью кибератак на криптовалютные фирмы за последние 7 лет.
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Энергосистема Украины остается в сложной ситуации, со значительным дефицитом. Только на этой неделе пришлось привлекать на помощь аварийный импорт из Европы на 20 ГВт-ч. Аварийные отключения электроэнергии для населения остаются возможными в вечерние пиковые часы.
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders
Участница "Евровидения 2024" от Украины alyona alyona рассказала, как ей и ее команде удалось появиться на конкурсе в футболках "Free Azovstal Defenders", несмотря на запрет, надев их под другую одежду и быстро расстегнув во время съемок на камеру.
Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА
Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.
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Новая социальная сеть Threads от компании Meta запустила собственную программу фактчекинга для выявления ложного контента на платформе.