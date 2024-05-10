Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном

Мать Джастина Бибера Пэтти Маллетт празднует, поскольку поп-звезда и его жена Хейли Бибер объявили, что ожидают первенца. Между тем поклонники вспоминают самые темные семейные моменты семьи, поскольку с детства у Джастина и его матери были сложные отношения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail и Nueva Mujer.

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли Род Болдуин Бибер удивили таблоиды и поклонников объявлением радостной новости, - согласно информации с иностранных сайтов, модель находится на шестом месяце беременности, ребенок должен родиться в конце лета.

Пэтти Маллетт, мать Джастина Бибера отреагировала на новость о беременности Хейли Бибер.

БЭБИ БИБЕР НА ДОРОГЕ!!! Я стану БАБУШКОЙ!!! Поздравляем @justinbieber и @haileybieber!!! Мое сердце такое полное. Я вас так люблю ! - написала 49-летняя Пэтти Маллетт в Instagram.

Затем она записала видео: "Я ждала этого дня, и теперь, когда они поделились им, я наконец-то могу отпраздновать его со всеми вами. Боже мой, я стану бабушкой!...хвала Богу!", - добавила мама певца.

У Джастина в детстве были тяжелые отношения с матерью - говорится в одном из сообщений в социальных сетях.

Маллетт родила Джастина, когда ей было 18 лет в 1994 году. Растущая мать-одиночка старалась поддерживать их обоих финансово. После карьерного взлета Джастина в 2009 году Маллетт тесно сотрудничала с ним.

От публичных конфликтов до сложных моментов вне внимания публики, жизнь Бибера была отмечена взлетами и падениями в его семейных отношениях. Впрочем Бибер продемонстрировал незаурядную стойкость и решительность в преодолении вызовов, с которыми он сталкивается в своей семейной жизни.

Справочно

Джастин и Хейли познакомились, когда певцу было тринадцать лет, их познакомил нынешний тесть Бибера, актер Стивен Болдуин. По их словам, они всегда испытывали слабость друг к другу. Оба за жизнь сменили несколько партнеров. У модели был роман, например, с певцом Шоном Мендесом или рэпером Дрейком.

Канадский певец впервые женился на своей возлюбленной детства в 2018 году в мэрии Нью-Йорка вскоре после помолвки. Через год состоялась вторая свадьба в Южной Каролине в присутствии родных и друзей. Среди гостей свадьбы были такие звезды, как певица Кэти Перри и модель Кендалл Дженнер.

Напомним,

Джастин и Хейли Бибер, судя по округлившемуся животу Хейли и их очевидному возобновлению брачных обетов на церемонии, где Хейли была одета в белое платье и фату, ожидают первенца.