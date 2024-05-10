Мати Джастіна Бібера радіє через перспективу стати бабусею, але шанувальники згадують її розрив із сином

Мати Джастіна Бібера Петті Маллетт святкує, оскільки поп-зірка та його дружина Хейлі Бібер оголосили, що очікують первістка. Тим часом шанувальники згадують найтемніші сімейні моменти родини, оскільки з дитинства у Джастіна і його матері були складні стосунки. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail та Nueva Mujer.

Деталі

Співак Джастін Бібер і його дружина Хейлі Род Болдуін Бібер здивували таблоїди та шанувальників оголошенням радісної новини, - згідно з інформацією з іноземних сайтів, модель перебуває на шостому місяці вагітності, дитина має народитися наприкінці літа.

Петті Маллетт, мати Джастіна Бібера відреагувала на новину про вагітність Хейлі Бібер.

БЕБІ БІБЕР НА ДОРОЗІ!!! Я стану БАБУСЮ!!! ВІТАЄМО @justinbieber та @haileybieber!!! Моє серце таке повне. Я вас так кохаю ! - написала 49-річна Петті Маллетт в Instagram.

Потім вона записала відео: "Я чекала цього дня, і тепер, коли вони поділилися ним, я нарешті можу відсвяткувати його з усіма вами. Боже мій, я стану бабусею!...хвала Богу!, - додала мама співака.

У Джастіна в дитинстві були важкі стосунки з матір'ю - йдеться в одному з дописів у соціальних мережах.

Маллетт народила Джастіна, коли їй було 18 років у 1994 році. Зростаючи, мати-одиначка намагалася підтримувати їх обох фінансово. Після кар'єрного злету Джастіна у 2009 році Маллетт тісно співпрацювала з ним.

Від публічних конфліктів до складних моментів поза увагою публіки, життя Бібера було позначене злетами і падіннями в його сімейних стосунках. Втім Бібер продемонстрував неабияку стійкість і рішучість у подоланні викликів, з якими він стикається у своєму сімейному житті.

Довідково

Джастін і Хейлі познайомилися, коли співаку було тринадцять років, їх познайомив нинішній тесть Бібера, актор Стівен Болдуін. За їхніми словами, вони завжди відчували слабкість один до одного. Обидва за життя змінили кілька партнерів. У моделі був роман, наприклад, зі співаком Шоном Мендесом або репером Дрейком.

Канадський співак вперше одружився на своїй коханій дитинства в 2018 році в мерії Нью-Йорка невдовзі після заручин. Через рік відбулося друге весілля в Південній Кароліні в присутності рідних і друзів. Серед гостей весілля були такі зірки, як співачка Кеті Перрі та модель Кендалл Дженнер.

Нагадаємо

Джастін і Хейлі Бібер, судячи з кругленького живота Хейлі та їхнього очевидного поновлення шлюбних обітниць на церемонії, де Хейлі була одягнена в білу сукню і фату, очікують на первістка.