Мати Джастіна Бібера радіє через перспективу стати бабусею, але шанувальники згадують її розрив із сином

ukenru
14:28 • 48240 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 54715 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 66427 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 64509 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 77480 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 86875 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 118833 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139399 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141030 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 260974 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.6 м/с
37 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 57927 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 48562 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 59938 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 52835 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 43247 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 48240 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 260974 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 373199 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 387367 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 301877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 17354 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 17085 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 66403 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 82461 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 93378 перегляди
Актуальне
Мати Джастіна Бібера радіє через перспективу стати бабусею, але шанувальники згадують її розрив із сином

Мати Джастіна Бібера радіє через перспективу стати бабусею, але шанувальники згадують її розрив із сином

Київ • УНН

 • 102291 перегляди

Джастін Бібер та його дружина Хейлі Бібер очікують на первістка: Хейлі перебуває на шостому місяці вагітності, а пологи мають відбутися наприкінці літа, що спонукає матір Джастіна Петті Маллетт радіти перспективі стати бабусею.

Мати Джастіна Бібера Петті Маллетт святкує, оскільки поп-зірка та його дружина Хейлі Бібер оголосили, що очікують первістка. Тим часом шанувальники згадують найтемніші сімейні моменти родини, оскільки з дитинства у Джастіна і його матері були складні стосунки. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail та Nueva Mujer.

Деталі

Співак Джастін Бібер і його дружина Хейлі Род Болдуін Бібер здивували таблоїди та шанувальників оголошенням радісної новини, - згідно з інформацією з іноземних сайтів, модель перебуває на шостому місяці вагітності, дитина має народитися наприкінці літа.

Петті Маллетт, мати Джастіна Бібера відреагувала на новину про вагітність Хейлі Бібер.

БЕБІ БІБЕР НА ДОРОЗІ!!! Я стану БАБУСЮ!!! ВІТАЄМО @justinbieber та @haileybieber!!! Моє серце таке повне. Я вас так кохаю !

- написала 49-річна Петті Маллетт в Instagram.

Потім вона записала відео: "Я чекала цього дня, і тепер, коли вони поділилися ним, я нарешті можу відсвяткувати його з усіма вами. Боже мій, я стану бабусею!...хвала Богу!, - додала мама співака.

Image

У Джастіна в дитинстві були важкі стосунки з матір'ю

- йдеться в одному з дописів у соціальних мережах.

Маллетт народила Джастіна, коли їй було 18 років у 1994 році. Зростаючи, мати-одиначка намагалася підтримувати їх обох фінансово. Після кар'єрного злету Джастіна у 2009 році Маллетт тісно співпрацювала з ним.

Від публічних конфліктів до складних моментів поза увагою публіки, життя Бібера було позначене злетами і падіннями в його сімейних стосунках. Втім Бібер продемонстрував неабияку стійкість і рішучість у подоланні викликів, з якими він стикається у своєму сімейному житті.

Довідково

Джастін і Хейлі познайомилися, коли співаку було тринадцять років, їх познайомив нинішній тесть Бібера, актор Стівен Болдуін. За їхніми словами, вони завжди відчували слабкість один до одного. Обидва за життя змінили кілька партнерів. У моделі був роман, наприклад, зі співаком Шоном Мендесом або репером Дрейком.

Image

Канадський співак вперше одружився на своїй коханій дитинства в 2018 році в мерії Нью-Йорка невдовзі після заручин. Через рік відбулося друге весілля в Південній Кароліні в присутності рідних і друзів. Серед гостей весілля були такі зірки, як співачка Кеті Перрі та модель Кендалл Дженнер.

Нагадаємо

Джастін і Хейлі Бібер, судячи з кругленького живота Хейлі та їхнього очевидного поновлення шлюбних обітниць на церемонії, де Хейлі була одягнена в білу сукню і фату, очікують на первістка.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
pivdenna-karolinaПівденна Кароліна
instagramInstagram
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09