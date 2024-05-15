Гейлі Бібер вперше показала вагітність на публіці після оголошення новини про очікування дитини
Київ • УНН
Гейлі Бібер відкрито продемонструвала свою вагітність під час прогулянки з чоловіком Джастіном Бібером у Лос-Анджелесі.
Вагітна Гейлі Бібер продемонструвала свій животик під час виходу з чоловіком Джастіном Бібером у вівторок, через п'ять днів після оголошення новини про дитину. Про це УНН пише з посиланням на Daily mail.
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27-річна модель і 30-річний хітмейкер були помічені на виході з офісної будівлі в Лос-Анджелесі, де вони чекають на появу свого первістка.
Хейлі, яка, за чутками, перебуває на шостому місяці вагітності, демонструвала округлий животик у стильному білому кроп-топі, поверх якого вона одягла чорний піджак з підкладками на плечах. Образ вона доповнила чорними мішкуватими штанами та масивними чорними черевиками.
Її чоловік одягнув футболку з принтом та неоново-зелені баскетбольні шорти.
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