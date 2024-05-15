В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  96809 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  111021 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  121694 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  149823 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137724 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157089 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152999 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131296 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175832 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210776 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  342798 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  384405 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  383416 просмотра

В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

Украина задержала рецидивиста, который работал на российскую ЧВК "Вагнера" и собирал информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины в Винницкой и Черкасской областях, отчитываясь оккупантам о последствиях ракетных и беспилотных ударов.

Криминал и ЧП •   •  3940 просмотра
В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

Уничтоженный танк и БТР: пограничники показали, как остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

Пограничники из бригады "Месть" отбили наступление россиян на Бахмутском направлении, уничтожив вражескую колонну с танками, бронетехникой и пехотой.

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Уничтоженный танк и БТР: пограничники показали, как остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в голову и грудь во время покушения с использованием огнестрельного оружия и был срочно доставлен в больницу вертолетом.

Новости Мира •   •  4614 просмотра
Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

С начала полномасштабного вторжения россии в Запорожской области прозвучало более 400 сигналов воздушной тревоги, что составляет 160 дней объявленных ракетных угроз.

Война •   •  5280 просмотра
Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет Украины 8 млрд грн, что составило 11,5% от общих налоговых поступлений за этот месяц.

Экономика •   •  7352 просмотра
В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

Австралия в рамках пакета военной помощи передаст Украине скоростные лодки

В пакет военной помощи от Австралии на сумму 100 млн долл войдет партия современных надувных лодок с жестким корпусом Sentinel 830R RHIB.

Война •   •  7947 просмотра
Австралия в рамках пакета военной помощи передаст Украине скоростные лодки

В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

В Словакии премьер-министр Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, где проходило заседание правительства, и был доставлен в больницу.

Новости Мира •   •  6945 просмотра
В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters

Франция и Нидерланды предлагают ЕС наложить санкции на любое финансовое учреждение во всем мире, которое помогает российским военным получать запрещенные товары или технологии двойного назначения.

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В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters

США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

США будут представлены на Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, но уровень представительства еще не объявлен.

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США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

Взят под стражу киевлянин, обвиняемый в торговле кокаином в клубах

Киевлянин, обвиняемый в сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боеприпасов без разрешения, взят под стражу с возможностью внесения почти 4 млн грн залога.

Киев •   •  6994 просмотра
Взят под стражу киевлянин, обвиняемый в торговле кокаином в клубах