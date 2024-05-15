В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

В Украине задержан рецидивист, который собирал информацию о местах базирования Сил обороны и "отчитывался" российским кураторам о последствиях ракетно-дронных ударов. Об этом передает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Специалисты СБУ предотвратили очередные попытки россии организовать агентурную сеть в центральных регионах Украины, - в результате комплексных мероприятий в Виннице задержан мужчина, который собирал информацию о местах базирования ВСУ.

Задержан рецидивист, который работал на российскую частную военную компанию "Вагнер". По указанию вражеской группировки он собирал информацию о местах базирования Сил обороны на территории Винницкой и Черкасской областей. Злоумышленник "отчитывался" оккупантам о последствиях ракетно-дронных ударов по центральной части Украины. - информирует пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для сбора разведывательных сведений он пытался создать собственную сеть информаторов, которые должны были "рассредоточиться" по разным районам двух областей.

Чтобы найти единомышленников и завербовать их, фигурант использовал личные связи в криминальных кругах. Потенциальным "кандидатам" он обещал денежное вознаграждение, которое планировал получать от российской ЧВК. - говорится в заметке ведомства.

Сообщается, что Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента ЧВК "вагнер" и поэтапно задокументировала его разведывательно-подрывную деятельность.

По данным следствия, фигурантом является бывший военнослужащий, который имел судимость за дезертирство и участие в боевых действиях против сил АТО в 2014 году на востоке Украины.

После выхода на свободу фигурант поселился в Умани, впоследствии переехал в Винницкую область.

В конце 2023 года на мужчину дистанционно вышел его знакомый - представитель группы "Вагнер" и привлек к сотрудничеству в пользу РФ.

Во время обыска в квартире задержанного обнаружен мобильный телефон, с которого он общался с оккупантами через мессенджер.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним,

Служба безопасности задержала еще одного участника агентурной сети фсб, который передал россиянам информацию о последствиях вражеского двойного ракетного удара по Одессе 15 марта.