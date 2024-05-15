На Вінниччині затримано зрадника, який працював на пвк "вагнер" та збирав данні про розташування ЗСУ

В Україні затримано рецидивіста, який збирав інформацію про місця базування Сил оборони та "звітував" російським кураторам про наслідки ракетно-дронових ударів. Про це передає УНН із посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Фахівці СБУ запобігли черговим спробам росії організувати агентурну мережу у центральних регіонах України, - у результаті комплексних заходів у Вінниці затримано чоловіка, який збирав інформацію про місця базування ЗСУ.

Затримано рецидивіста, який працював на російську приватну військову компанію "Вагнер". За вказівкою ворожого угруповання він збирав інформацію про місця базування Сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей. Зловмисник "звітував" окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України. – інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що для збору розвідувальних відомостей він намагався створити власну мережу інформаторів, які мали "розосередитись" по різних районах двох областей.

Щоб знайти однодумців і завербувати їх, фігурант використовував особисті зв’язки у кримінальних колах. Потенційним "кандидатам" він обіцяв грошову винагороду, яку планував отримувати від російської ПВК. – ідеться у дописі відомства.

Повідомляється, що Служба безпеки завчасно викрила агента пвк "вагнер" і поетапно задокументувала його розвідувально-підривну діяльність.

За даними слідства, фігурантом є колишній військовослужбовець, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України.

Після виходу на волю фігурант оселився в Умані, згодом переїхав до Вінницької області.

Наприкінці 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов його знайомий – представник групи "Вагнер" і залучив до співпраці на користь рф.

Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено мобільний телефон, з якого він комунікував з окупантами через месенджер.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, який передав росіянам інформацію про наслідки ворожого подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня.