Индия призвала США "не смотреть узко" на их соглашение с Ираном

Индия подписала 10-летнее соглашение с Ираном для развития порта Чабахар, несмотря на предупреждения США о рисках деловых сделок с Ираном. Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар ответил на критику, отметив, что соглашение приносит пользу региону и призвал не воспринимать его узко. Пишет УНН с ссылкой на ВВС.

В понедельник Индия подписала десятилетний контракт с Ираном на развитие стратегически значимого порта Чабахар. Откликаясь на это, США предупредили, что страны, которые вступают в коммерческие сделки с Ираном, должны быть осведомлены о потенциальных рисках. Несмотря на это, Дели заявил о своей поддержке этого шага, подчеркивая, что соглашение принесет пользу региону.

Я думаю, что это вопрос коммуникации, убеждения и заставить людей понять, что это на самом деле на пользу всем. Я не думаю, что люди должны смотреть на это узко", - заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Он отвечал на вопрос о замечаниях Вашингтона по соглашению. Г-н Джайшанкар добавил, что в прошлом США также "ценили тот факт, что Чабахар имеет большее значение" и что долгосрочное соглашение с Ираном было необходимо для улучшения работы порта. "А работа порта, мы считаем, пойдет на пользу всему региону - сказал он.

По информации ВВС, Индия заключила первое соглашение по развитию порта Чабахар, расположенного у границы Ирана с Пакистаном, в 2016 году и начала управлять его операциями в конце 2018 года. Этот порт открыл для Индии транзитный маршрут в Афганистан и Центральную Азию, минуя Пакистан, с которым у Индии напряженные отношения. По данным официальных лиц, через порт Чабахар уже было отправлено 2,5 миллиона тонн пшеницы и 2000 тонн бобовых в Афганистан. Согласно новому соглашению, Индия планирует продолжить развитие порта, инвестировав в проект около 370 миллионов долларов. Министр судоходства Индии охарактеризовал это как "исторический момент в отношениях между Индией и Ираном".

Но заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявил во вторник в ответ на вопрос, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Ирана.

Любая организация, любой, кто рассматривает деловые сделки с Ираном - они должны осознавать потенциальные риски, которым они подвергаются, и потенциальный риск санкций - добавил Патель.

Вашингтон, который является ключевым союзником Индии, имеет напряженные отношения с Тегераном. В течение последних трех лет США ввели более 600 санкций против организаций, ассоциированных с Ираном.

Напомним,

Индия и Иран подписали 10-летнее соглашение, согласно которому Индия инвестирует 120 миллионов долларов США в оборудование и развитие стратегически важного порта Чабахар в Иране.