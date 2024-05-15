Індія закликала США “не дивитись вузько” на їхню угоду з Іраном
Київ • УНН
Індія підписала 10-річну угоду з Іраном про розвиток стратегічно важливого порту Чабахар, інвестувавши 370 мільйонів доларів, незважаючи на попередження США про ризики ведення бізнесу з Іраном, оскільки Індія вважає, що порт принесе користь усьому регіону, забезпечуючи транзитний шлях до Афганістану і Центральної Азії.
Індія підписала 10-річну угоду з Іраном для розвитку порту Чабахар, незважаючи на попередження США про ризики ділових угод з Іраном. Міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар відповів на критику, зазначивши, що угода приносить користь регіону і закликав не сприймати її вузько. Пише УНН з посиланням на ВВС.
У понеділок Індія підписала десятирічний контракт з Іраном на розвиток стратегічно значущого порту Чабахар. Відгукуючись на це, США попередили, що країни, які вступають у комерційні угоди з Іраном, мають бути свідомі потенційних ризиків. Незважаючи на це, Делі заявив про свою підтримку цього кроку, наголошуючи на тому, що угода принесе користь регіону.
Я думаю, що це питання комунікації, переконання та змусити людей зрозуміти, що це насправді на користь усім. Я не думаю, що люди повинні дивитися на це вузько", - заявив міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар. Він відповідав на запитання про зауваження Вашингтона щодо угоди.Пан Джайшанкар додав, що в минулому США також "цінували той факт, що Чабахар має більше значення" і що довгострокова угода з Іраном була необхідна для поліпшення роботи порту."А робота порту, ми вважаємо, піде на користь всьому регіону
За інформацією ВВС, Індія уклала першу угоду щодо розвитку порту Чабахар, розташованого біля кордону Ірану з Пакистаном, у 2016 році і почала керувати його операціями наприкінці 2018 року. Цей порт відкрив для Індії транзитний маршрут до Афганістану та Центральної Азії, оминаючи Пакистан, з яким у Індії напружені відносини. За даними офіційних осіб, через порт Чабахар вже було відправлено 2,5 мільйона тонн пшениці та 2000 тонн бобових до Афганістану. Згідно з новою угодою, Індія планує продовжити розвиток порту, інвестувавши в проект близько 370 мільйонів доларів. Міністр судноплавства Індії охарактеризував це як "історичний момент у відносинах між Індією та Іраном".
Але заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель заявив у вівторок у відповідь на запитання, що Вашингтон продовжить запроваджувати санкції проти Ірану.
Будь-яка організація, будь-хто, хто розглядає ділові угоди з Іраном - вони повинні усвідомлювати потенційні ризики, на які вони наражаються, і потенційний ризик санкцій
Вашингтон, який є ключовим союзником Індії, має напружені стосунки з Тегераном. Протягом останніх трьох років США ввели понад 600 санкцій проти організацій, асоційованих з Іраном.
Нагадаємо
Індія та Іран підписали 10-річну угоду, згідно з якою Індія інвестує 120 мільйонів доларів США в обладнання та розвиток стратегічно важливого порту Чабахар в Ірані.