Індія закликала США “не дивитись вузько” на їхню угоду з Іраном

Індія підписала 10-річну угоду з Іраном для розвитку порту Чабахар, незважаючи на попередження США про ризики ділових угод з Іраном. Міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар відповів на критику, зазначивши, що угода приносить користь регіону і закликав не сприймати її вузько. Пише УНН з посиланням на ВВС.

У понеділок Індія підписала десятирічний контракт з Іраном на розвиток стратегічно значущого порту Чабахар. Відгукуючись на це, США попередили, що країни, які вступають у комерційні угоди з Іраном, мають бути свідомі потенційних ризиків. Незважаючи на це, Делі заявив про свою підтримку цього кроку, наголошуючи на тому, що угода принесе користь регіону.

Я думаю, що це питання комунікації, переконання та змусити людей зрозуміти, що це насправді на користь усім. Я не думаю, що люди повинні дивитися на це вузько", - заявив міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар. Він відповідав на запитання про зауваження Вашингтона щодо угоди.Пан Джайшанкар додав, що в минулому США також "цінували той факт, що Чабахар має більше значення" і що довгострокова угода з Іраном була необхідна для поліпшення роботи порту."А робота порту, ми вважаємо, піде на користь всьому регіону - сказав він.

За інформацією ВВС, Індія уклала першу угоду щодо розвитку порту Чабахар, розташованого біля кордону Ірану з Пакистаном, у 2016 році і почала керувати його операціями наприкінці 2018 року. Цей порт відкрив для Індії транзитний маршрут до Афганістану та Центральної Азії, оминаючи Пакистан, з яким у Індії напружені відносини. За даними офіційних осіб, через порт Чабахар вже було відправлено 2,5 мільйона тонн пшениці та 2000 тонн бобових до Афганістану. Згідно з новою угодою, Індія планує продовжити розвиток порту, інвестувавши в проект близько 370 мільйонів доларів. Міністр судноплавства Індії охарактеризував це як "історичний момент у відносинах між Індією та Іраном".

Але заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель заявив у вівторок у відповідь на запитання, що Вашингтон продовжить запроваджувати санкції проти Ірану.

Будь-яка організація, будь-хто, хто розглядає ділові угоди з Іраном - вони повинні усвідомлювати потенційні ризики, на які вони наражаються, і потенційний ризик санкцій - додав Патель.

Вашингтон, який є ключовим союзником Індії, має напружені стосунки з Тегераном. Протягом останніх трьох років США ввели понад 600 санкцій проти організацій, асоційованих з Іраном.

Нагадаємо

Індія та Іран підписали 10-річну угоду, згідно з якою Індія інвестує 120 мільйонів доларів США в обладнання та розвиток стратегічно важливого порту Чабахар в Ірані.