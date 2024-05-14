Іран та Індія уклали 10-річну портову угоду
Київ • УНН
Індія та Іран підписали 10-річну угоду, згідно з якою Індія інвестує 120 мільйонів доларів США в обладнання та розвиток стратегічно важливого порту Чабахар в Ірані.
Іран та Індія підписали десятирічну угоду про оснащення стратегічно важливого іранського порту Чабахар. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Індія сподівається розширити торговельну співпрацю з Центральною та Західною Азією, і завдяки угоді з Іраном вони тепер мають можливість використовувати порт на узбережжі Індійського океану, приблизно в 100 кілометрах на захід від кордону Ірану з Пакистаном.
Відповідно до угоди, влада Індії має інвестувати близько 120 мільйонів доларів США у "стратегічне обладнання" та "транспортну інфраструктуру" порту.
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, відповідаючи на питання про угоду, сказав журналістам, що санкції США щодо Ірану залишаються в силі, і попередив, що Вашингтон продовжуватиме їх дотримуватись.
Будь-яка організація, будь-хто, хто розглядає ділові угоди з Іраном — вони повинні усвідомлювати потенційні ризики, яким вони піддаються, і потенційний ризик санкцій
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