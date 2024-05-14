Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение

Иран и Индия подписали десятилетнее соглашение об оснащении стратегически важного иранского порта Чабахар. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Индия надеется расширить торговое сотрудничество с Центральной и Западной Азией, и благодаря соглашению с Ираном они теперь имеют возможность использовать порт на побережье Индийского океана, примерно в 100 километрах к западу от границы Ирана с Пакистаном.

Согласно договору, власти Индии должны инвестировать около 120 миллионов долларов США в "стратегическое оборудование" и "транспортную инфраструктуру" порта.

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о сделке, сказал журналистам, что санкции США в отношении Ирана остаются в силе, и предупредил, что Вашингтон будет продолжать их соблюдать.

Любая организация, любой, кто рассматривает деловые сделки с Ираном - они должны осознавать потенциальные риски, которым они подвергаются, и потенциальный риск санкций сказал Патель журналистам.

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