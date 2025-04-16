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Больше не существует Запада, как раньше, но Европа может подтвердить свою надежность – фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 6064 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила, что привычное восприятие "Запада" малоактуально. Европа является гарантом западных ценностей, пользуется спросом на организацию торговли и известна своей надежностью.

Больше не существует Запада, как раньше, но Европа может подтвердить свою надежность – фон дер Ляйен

В новом интервью Zeit президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на ряд вопросов, касавшихся таможенных "качелей", изменений в течение ее нового срока и второго срока Трампа, о войне рф в Украине и поставках оружия. В одном из ответов, немецкий политик отметила, что привычное восприятие понятия "Запад", - по ее мнению является малоактуальным. 

Передает УНН со ссылкой на Zeit.

Детали

Как говорится в публикации, Урсула фон дер Ляйен сначала разговора несколько обошла вопрос - видит ли она себя в степени "нового лидера западного мира". Но фон дер Ляйен объяснила, как Европа - ЕС отвечает статусу важнейшего гаранта западных ценностей в мире.

Запада, каким мы его знали, больше не существует. Мир стал глобусом и в геополитическом смысле, и сегодня наши сети дружбы охватывают весь земной шар, как вы можете видеть на примере дебатов о тарифах. Положительным побочным эффектом является то, что сейчас я веду бесчисленное количество переговоров с главами государств и правительств по всему миру, которые хотят работать вместе с нами над новым порядком. Это касается Исландии и Новой Зеландии, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Мексики и Южной Америки.

- подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии также считает, что существует широкий спрос в вопросе организации торговли с Европой.

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По мнению фон дер Ляйен, в данном контексте речь идет не только об экономических связях, но и об "установлении общих правил и о предсказуемости". 

Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что снова начинает восприниматься как что-то очень ценное. С одной стороны, это очень радует, а с другой - это, конечно, и огромная ответственность, которую мы должны выполнять.

- отметила фон дер Ляйен.

Напомним

Несколько дней назад Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переговорам с США для бесперебойной торговли.

Еврокомиссия изучает юридические пути, чтобы компании ЕС могли разорвать долгосрочные газовые контракты с россией без уплаты крупных штрафов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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