Більше не існує Заходу, як раніше, але Європа може підтвердити свою надійнсть - фон дер Ляєн

У новому інтерв'ю Zeit президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на низку питань, що стосувалися митних "гойдалок", зміни протягом її нового терміну та другого терміну Трампа, про війну рф в Україні та поставки зброї. В одній з відповідей, німецька політикиня зауважила, що звичне сприйняття поняття "Захід", - на її думку є малоактуальним.

Передає УНН із посиланням на Zeit.

Як ідеться у публікації, Урсула фон дер Ляєн спочатку розмови дещо обійшла питання - чи бачить вона себе у ступіні "нового лідера західного світу". Але фон дер Ляєн пояснила, як Європа - ЄС відповідає статусу найважливішого гаранту західних цінностей у світі.

Заходу, яким ми його знали, більше не існує. Світ став глобусом і в геополітичному сенсі, і сьогодні наші мережі дружби охоплюють всю земну кулю, як ви можете бачити на прикладі дебатів про тарифи. Позитивним побічним ефектом є те, що зараз я веду незліченну кількість переговорів з главами держав і урядів по всьому світу, які хочуть працювати разом з нами над новим порядком. Це стосується Ісландії та Нової Зеландії, Канади та Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Малайзії, Індонезії, Філіппін, Таїланду, Мексики та Південної Америки.

Президентка Європейської комісії також вважає, що існує широкий попит у питанні організації торгівлі з Європою.

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На думку фон дер Ляєн, в даному контексті йдеться не лише про економічні зв'язки, але й про "встановлення спільних правил і про передбачуваність".

Європа відома своєю передбачуваністю та надійністю, що знову починає сприйматися як щось дуже цінне. З одного боку, це дуже тішить, а з іншого - це, звичайно, і величезна відповідальність, яку ми маємо виконувати.