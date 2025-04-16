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Більше не існує Заходу, як раніше, але Європа може підтвердити свою надійнсть - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 6172 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила, що звичне сприйняття "Заходу" малоактуальне. Європа є гарантом західних цінностей, має попит на організацію торгівлі та відома своєю надійністю.

Більше не існує Заходу, як раніше, але Європа може підтвердити свою надійнсть - фон дер Ляєн

У новому інтерв'ю Zeit президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на низку питань, що стосувалися митних "гойдалок", зміни протягом її нового терміну та другого терміну Трампа, про війну рф в Україні та поставки зброї. В одній з відповідей, німецька політикиня зауважила, що звичне сприйняття поняття "Захід", - на її думку є малоактуальним. 

Передає УНН із посиланням на Zeit.

Деталі

Як ідеться у публікації, Урсула фон дер Ляєн спочатку розмови дещо обійшла питання - чи бачить вона себе у ступіні "нового лідера західного світу". Але фон дер Ляєн пояснила, як Європа - ЄС відповідає статусу найважливішого гаранту західних цінностей у світі.

Заходу, яким ми його знали, більше не існує. Світ став глобусом і в геополітичному сенсі, і сьогодні наші мережі дружби охоплюють всю земну кулю, як ви можете бачити на прикладі дебатів про тарифи. Позитивним побічним ефектом є те, що зараз я веду незліченну кількість переговорів з главами держав і урядів по всьому світу, які хочуть працювати разом з нами над новим порядком. Це стосується Ісландії та Нової Зеландії, Канади та Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Малайзії, Індонезії, Філіппін, Таїланду, Мексики та Південної Америки.

- наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії також вважає, що існує широкий попит у питанні організації торгівлі з Європою.

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На думку фон дер Ляєн, в даному контексті йдеться не лише про економічні зв'язки, але й про "встановлення спільних правил і про передбачуваність". 

Європа відома своєю передбачуваністю та надійністю, що знову починає сприйматися як щось дуже цінне. З одного боку, це дуже тішить, а з іншого - це, звичайно, і величезна відповідальність, яку ми маємо виконувати.

- зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Декілька днів тому Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність до переговорів з США для безперебійної торгівлі.

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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