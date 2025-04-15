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Джей Ді Венс розповів, яким європейським лідером захоплюється і чому

Київ • УНН

 • 11428 перегляди

Джей ді Венс заявив, що де Голль мав рацію щодо військової незалежності Європи. Він вважає, що Європа не повинна бути васалом США у сфері безпеки, а повинна мати власну оборону.

Джей Ді Венс розповів, яким європейським лідером захоплюється і чому

Віце-президент Сполучених Штатів Джей ді Венс зізнався, що захоплюється знаменитим французьким політичним діячем, генералом і президентом Шарлем де Голем. Свою думку він пояснив тим, що де Голль відстоював військову незалежність Європи, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

В інтерв'ю британському новинному сайту UnHerd віце-президент США сказав, що де Голль, який очолював французький опір нацистам у Другій світовій війні і був президентом з 1959 по 1969 рік, мав рацію, коли йшлося про військову незалежність Європи.

Де Голль любив Сполучені Штати Америки. Але він визнавав те, що, безумовно, визнаю і я, що це не в інтересах Європи і не в інтересах Америки, щоб Європа була постійним васалом Сполучених Штатів у сфері безпеки 

- сказав Венс.

Коментарі Венса з'явилися в той час, коли адміністрація президента Дональда Трампа неодноразово критикувала європейські столиці за надмірне покладання на американську військову міць у питаннях власної оборони, неодноразово натякаючи на те, що США не прийдуть на допомогу союзникам по НАТО, які не інвестують у власну безпеку. Міністр оборони США Піт Хегсет також попередив, що американська військова присутність в Європі не є "вічною".

Трамп хоче, щоб країни НАТО витрачали на оборону 5 % свого ВВП. Це різке збільшення в порівнянні з нинішнім 2-відсотковим показником альянсу, який має бути збільшений на саміті в Гаазі цього літа.

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Я не думаю, що більша незалежність Європи погано впливає на Сполучені Штати - це добре для них. Повертаючись до історії, я вважаю, що британці і французи, відверто кажучи, мали рацію у своїх розбіжностях з Ейзенхауером щодо Суецького каналу 

- сказав Венс. 

За винятком Великої Британії, Франції та Польщі, "більшість європейських країн не мають армій, здатних забезпечити їхню розумну оборону. Реальність така, що вся європейська інфраструктура безпеки протягом усього мого життя субсидується Сполученими Штатами Америки, - грубо кажучи, але це також правда", додав Венс.

Довідково

У 1950-х роках американський лідер Дуайт Ейзенхауер змусив Лондон і Париж, ще до того, як президентом став де Голль, відмовитися від військової інтервенції, щоб повернути Єгипту контроль над Суецьким каналом, який був ключовим для економічних і колоніальних інтересів цих країн.

Де Голль, чиє мислення сформувалося під впливом Суеца, часто попереджав, що європейці повинні бути більш незалежними від США, і працював над тим, щоб зробити французьку армію більш автономною, в тому числі шляхом розробки ядерної зброї і потужної оборонної промисловості. Він надихнув десятиліттями просувати те, що нинішній президент Франції Еммануель Макрон тепер називає "стратегічною автономією".

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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