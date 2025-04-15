Віцепрезидент США ледь не впустив трофей національного чемпіонату під час святкування в Білому домі

Під час урочистого прийому в Білому домі віцепрезидент Джей Ді Венс мало не впустив національний трофей, присвяченого перемозі футбольної команди Університету штату Огайо.

Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, президент Дональд Трамп приймав команду "Баккейз" після того, як у січні вони виграли національний чемпіонат зі студентського американського футболу, обігравши команду Університету Нотр-Дам.

Коли Венс пішов забрати кубок у формі футбольного м'яча зі столу наприкінці заходу, кубок із 24-каратного золота, бронзи і нержавіючої сталі мало не перекинувся позаду нього, перш ніж двоє гравців зловили його. Згодом Венс пожартував у соцмережах:

Я не хотів, щоб хтось після університету штату Огайо отримав цей кубок, тому я вирішив його зламати

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На святі Венс також згадав, як жартома просив Трампа пропустити інавгураційний бал, аби побувати на фінальній грі. "Президент сказав: "Ні, але ми запросимо його в Білий дім"", - сказав Венс.

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