Вице-президент США едва не уронил трофей национального чемпионата во время празднования в Белом доме
Киев • УНН
Во время приема команды Университета штата Огайо, Джей Ди Вэнс едва не уронил кубок победителей. Трофей спасли игроки команды.
Во время торжественного приема в Белом доме вице-президент Джей Ди Вэнс чуть не уронил национальный трофей, посвященный победе футбольной команды Университета штата Огайо.
Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, президент Дональд Трамп принимал команду "Баккейз" после того, как в январе они выиграли национальный чемпионат по студенческому американскому футболу, обыграв команду Университета Нотр-Дам.
Когда Вэнс пошел забрать кубок в форме футбольного мяча со стола в конце мероприятия, кубок из 24-каратного золота, бронзы и нержавеющей стали чуть не опрокинулся позади него, прежде чем двое игроков поймали его. Впоследствии Вэнс пошутил в соцсетях:
Я не хотел, чтобы кто-то после университета штата Огайо получил этот кубок, поэтому я решил его сломать
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На празднике Вэнс также упомянул, как в шутку просил Трампа пропустить инаугурационный бал, чтобы побывать на финальной игре. "Президент сказал: "Нет, но мы пригласим его в Белый дом"", - сказал Вэнс.
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