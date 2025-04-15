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Financial Times

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The Guardian

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Не продуктивно: Венс виступив з критикою після заяви Зеленського

Київ • УНН

 • 7348 перегляди

Джей Ді Венс розкритикував Зеленського за нещодавні коментарі та назвав їх непродуктивними.

Не продуктивно: Венс виступив з критикою після заяви Зеленського

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував Президента України Володимира Зеленського, відповідаючи на нещодавні його коментарі, і сказав, що засуджував росію з 2022 року, але з того часу намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Це не означає, що ви морально підтримуєте російську справу або що ви підтримуєте повномасштабне вторгнення, але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само, як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються отримати від конфлікту", - сказав Венс в інтерв'ю UnHerd у вівторок.

"Я думаю, що для Зеленського якось абсурдно говорити [американському] уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян", - заявив Венс.

Він сказав, що така риторика "безумовно не продуктивна".

Доповнення

Зеленський сказав в нещодавньому інтерв'ю: "Я вважаю, на жаль, (що) російські наративи переважають у США". "Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і при цьому вірити, що вони не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики росії на Америку, на політику США і політиків США", - вказав він.

В інтерв'ю, як зауважили американські ЗМІ, говорячи про російські наративи, він виділив віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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