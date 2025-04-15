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Не продуктивно: Вэнс выступил с критикой после заявления Зеленского

Киев • УНН

 • 7306 просмотра

Джей Ди Вэнс раскритиковал Зеленского за недавние комментарии и назвал их непродуктивными.

Не продуктивно: Вэнс выступил с критикой после заявления Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, отвечая на недавние его комментарии, и сказал, что осуждал россию с 2022 года, но с тех пор пытался понять стратегические цели обеих сторон, чтобы найти решение, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Это не означает, что вы морально поддерживаете российское дело или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение, но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии, так же, как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются получить от конфликта", - сказал Венс в интервью UnHerd во вторник.

"Я думаю, что для Зеленского как-то абсурдно говорить [американскому] правительству, которое сейчас держит все его правительство и военные усилия вместе, что мы каким-то образом на стороне россиян", - заявил Вэнс.

Он сказал, что такая риторика "определенно не продуктивна".

Дополнение

Зеленский сказал в недавнем интервью: "Я считаю, к сожалению, (что) российские нарративы преобладают в США". "Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики россии на Америку, на политику США и политиков США", - указал он.

В интервью, как заметили американские СМИ, говоря о российских нарративах, он выделил вице-президента США Джей Ди Венса.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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