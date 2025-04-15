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Джей Ди Венс рассказал, каким европейским лидером восхищается и почему

Киев • УНН

 • 11403 просмотра

Джей Ди Венс заявил, что де Голль был прав относительно военной независимости Европы. Он считает, что Европа не должна быть вассалом США в сфере безопасности, а должна иметь собственную оборону.

Джей Ди Венс рассказал, каким европейским лидером восхищается и почему

Вице-президент Соединенных Штатов Джей ди Венс признался, что восхищается знаменитым французским политическим деятелем, генералом и президентом Шарлем де Голлем. Свое мнение он объяснил тем, что де Голль отстаивал военную независимость Европы, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В интервью британскому новостному сайту UnHerd вице-президент США сказал, что де Голль, который возглавлял французское сопротивление нацистам во Второй мировой войне и был президентом с 1959 по 1969 год, был прав, когда речь шла о военной независимости Европы.

Де Голль любил Соединенные Штаты Америки. Но он признавал то, что, безусловно, признаю и я, что это не в интересах Европы и не в интересах Америки, чтобы Европа была постоянным вассалом Соединенных Штатов в сфере безопасности 

- сказал Венс.

Комментарии Венса появились в то время, когда администрация президента Дональда Трампа неоднократно критиковала европейские столицы за чрезмерное возложение на американскую военную мощь в вопросах собственной обороны, неоднократно намекая на то, что США не придут на помощь союзникам по НАТО, которые не инвестируют в собственную безопасность. Министр обороны США Пит Хегсет также предупредил, что американское военное присутствие в Европе не является "вечным".

Трамп хочет, чтобы страны НАТО тратили на оборону 5 % своего ВВП. Это резкое увеличение по сравнению с нынешним 2-процентным показателем альянса, который должен быть увеличен на саммите в Гааге этим летом.

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Я не думаю, что большая независимость Европы плохо влияет на Соединенные Штаты - это хорошо для них. Возвращаясь к истории, я считаю, что британцы и французы, откровенно говоря, были правы в своих разногласиях с Эйзенхауэром по Суэцкому каналу 

- сказал Венс. 

За исключением Великобритании, Франции и Польши, "большинство европейских стран не имеют армий, способных обеспечить их разумную оборону. Реальность такова, что вся европейская инфраструктура безопасности в течение всей моей жизни субсидируется Соединенными Штатами Америки, - грубо говоря, но это также правда", добавил Венс.

Справочно

В 1950-х годах американский лидер Дуайт Эйзенхауэр заставил Лондон и Париж, еще до того, как президентом стал де Голль, отказаться от военной интервенции, чтобы вернуть Египту контроль над Суэцким каналом, который был ключевым для экономических и колониальных интересов этих стран.

Де Голль, чье мышление сформировалось под влиянием Суэца, часто предупреждал, что европейцы должны быть более независимыми от США, и работал над тем, чтобы сделать французскую армию более автономной, в том числе путем разработки ядерного оружия и мощной оборонной промышленности. Он вдохновил десятилетиями продвигать то, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон теперь называет "стратегической автономией".

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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