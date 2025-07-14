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Более половины боев на фронте сосредоточены на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 3108 просмотра

С начала суток 14 июля на фронте произошло 88 боев, более половины из которых сосредоточены на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Украинские военные отражают многочисленные атаки врага, который активно применяет авиацию и артиллерию.

Более половины боев на фронте сосредоточены на трех направлениях - Генштаб

Более половины из 88 боев на фронте с начала текущих суток произошли на трех направлениях - Покровском, Новопавловском и Лиманском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 14 июля, пишет УНН.

К этому времени враг 88 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Красный Хутор, Михальчина Слобода Черниговской области; Лукашенковское, Братеница, Бунякино, Горки, Барановка, Марьино, Проходы Сумской области. Авиаудару подвергся район Шостки.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил 10 наступательных действий, в настоящее время три боестолкновения продолжаются. Противник нанес пять авиаударов, в общей сложности сбросил 11 управляемых бомб, и совершил 170 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска и Каменки.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызового и в направлении Новой Кругляковки, Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 10 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодези, Торское и в направлениях Новосергеевки, Шандриголового. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло четыре вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек, Предтечино и Белой горы.

На Торецком направлении российские оккупанты провели три штурмовых действия на позиции наших защитников в районах Торецка, Русиного Яра и Дылеевки. Украинские подразделения одну атаку уже отбили, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 26 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоекономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лысовка, Зверово, Удачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Покровска, Родинского, Новопавловки, Мирнограда.

Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 24 атаки вражеских подразделений, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики 12 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка. Наши воины уже отбили девять атак. Бои не утихают.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении захватнические подразделения один раз наступали на позиции украинцев, пытались продвинуться в сторону Каменского. Авиаударам подверглись Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отбили четыре штурмовых действия оккупантов. Отрадокаменку враг атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

На других направлениях в настоящее время, как указано, существенных изменений не отмечено.

российские войска потеряли более 1100 солдат и 51 артсистему за сутки - Генштаб14.07.25, 06:43 • 4018 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Черниговская область
Шостка
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Краматорск
Купянск
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