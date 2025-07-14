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Понад половина боїв на фронті зосереджена на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 3644 перегляди

З початку доби 14 липня на фронті відбулося 88 боїв, понад половина з яких зосереджена на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Українські військові відбивають численні атаки ворога, який активно застосовує авіацію та артилерію.

Понад половина боїв на фронті зосереджена на трьох напрямках - Генштаб

Понад половина з 88 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на трьох напрямках - Покровському, Новопавлівському та Лиманському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 14 липня, пише УНН.

На цей час ворог 88 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках

- повідомили в Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Красний Хутір, Михальчина Слобода Чернігівської області; Лукашенківське, Братениця, Бунякіне, Гірки, Баранівка, Мар’їне, Проходи Сумської області. Авіаудару зазнав район Шостки.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив 10 наступальних дій, на даний час три боєзіткнення тривають. Противник завдав п’яти авіаударів, загалом скинув 11 керованих бомб, та здійснив 170 обстрілів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось три боєзіткнення поблизу Вовчанська та Кам’янки.

Противник з початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямку Нової Кругляківки, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Торське та в напрямках Новосергіївки, Шандриголового. Ще чотири атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На цей час на Краматорському напрямку відбулося чотири ворожих штурми. Ворог атакував у бік Ступочок, Предтечиного та Білої гори.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели три штурмові дії на позиції наших захисників у районах Торецька, Русиного Яру та Диліївки. Українські підрозділи одну атаку вже відбили, два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 26 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Покровська, Родинського, Новопавлівки, Мирнограду.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 24 атаки ворожих підрозділів, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники 12 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Пуддубне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка. Наші воїни вже відбили дев’ять атак. Бої не вщухають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи один раз наступали на позиції українців, намагались просунутись у бік Кам’янського. Авіаударів зазнали Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку на цей час українські захисники відбили чотири штурмові дії окупантів. Одрадокам’янку ворог атакував некерованими авіаційними ракетами.

На інших напрямках на цей час, як вказано, суттєвих змін не відмічено.

російські війська втратили понад 1100 солдатів та 51 артсистему за добу - Генштаб14.07.25, 06:43 • 4050 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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