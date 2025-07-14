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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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російські війська втратили понад 1100 солдатів та 51 артсистему за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 778 перегляди

За добу 13 липня російські війська втратили 1130 солдатів та 51 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно становлять понад мільйон особового складу та 30 тисяч артилерійських систем.

російські війська втратили понад 1100 солдатів та 51 артсистему за добу - Генштаб

За добу 13 липня російські війська втратили на війні з Україною 1130 солдатів та 51 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1035060 (+1130) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11019 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22987 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 30294 (+51)
          • РСЗВ ‒ 1438 (0)
            • засоби ППО ‒ 1194 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45635 (+124)
                    • крилаті ракети ‒ 3491 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55025 (+102)
                            • спеціальна техніка ‒ 3932 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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