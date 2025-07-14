російські війська втратили понад 1100 солдатів та 51 артсистему за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 13 липня російські війська втратили 1130 солдатів та 51 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно становлять понад мільйон особового складу та 30 тисяч артилерійських систем.
За добу 13 липня російські війська втратили на війні з Україною 1130 солдатів та 51 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1035060 (+1130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11019 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22987 (+4)
- артилерійських систем ‒ 30294 (+51)
- РСЗВ ‒ 1438 (0)
- засоби ППО ‒ 1194 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45635 (+124)
- крилаті ракети ‒ 3491 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55025 (+102)
- спеціальна техніка ‒ 3932 (+3)
Дані уточнюються.
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