российские войска потеряли более 1100 солдат и 51 артсистему за сутки - Генштаб

За сутки 13 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 51 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1035060 (+1130) человек ликвидировано

танков ‒ 11019 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 22987 (+4)

артиллерийских систем ‒ 30294 (+51)

РСЗО ‒ 1438 (0)

средства ПВО ‒ 1194 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 45635 (+124)

крылатые ракеты ‒ 3491 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55025 (+102)

специальная техника ‒ 3932 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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