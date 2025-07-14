российские войска потеряли более 1100 солдат и 51 артсистему за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 13 июля российские войска потеряли 1130 солдат и 51 артсистему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.25 ориентировочно составляют более миллиона личного состава и 30 тысяч артиллерийских систем.
За сутки 13 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 51 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1035060 (+1130) человек ликвидировано
- танков ‒ 11019 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22987 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 30294 (+51)
- РСЗО ‒ 1438 (0)
- средства ПВО ‒ 1194 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 45635 (+124)
- крылатые ракеты ‒ 3491 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55025 (+102)
- специальная техника ‒ 3932 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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