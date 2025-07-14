российские войска потеряли более 1100 солдат и 51 артсистему за сутки - Генштаб

$41.820.00
48.980.00
ukenru
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
13 июля, 18:39 • 11798 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 36884 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 67435 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 90417 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 110266 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 100907 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 83677 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 227011 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 222354 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 168024 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
75%
751мм
Популярные новости
В Великобритании разбился пассажирский самолет, вызвав крупный пожар13 июля, 18:18 • 5236 просмотра
Кабмин ожидает существенное обновление и сокращение расходов - Зеленский13 июля, 18:18 • 6338 просмотра
Выплаты после рождения ребенка и поддержка школьников: Кабмин подготовил новые социальные решения13 июля, 19:06 • 11818 просмотра
Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве00:17 • 4574 просмотра
Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»00:46 • 5198 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 227017 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 222357 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 205454 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 225428 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 254415 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 17830 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 16931 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 100912 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 68878 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 72772 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

российские войска потеряли более 1100 солдат и 51 артсистему за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 374 просмотра

За сутки 13 июля российские войска потеряли 1130 солдат и 51 артсистему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.25 ориентировочно составляют более миллиона личного состава и 30 тысяч артиллерийских систем.

российские войска потеряли более 1100 солдат и 51 артсистему за сутки - Генштаб

За сутки 13 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 51 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1035060 (+1130) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11019 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 22987 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 30294 (+51)
          • РСЗО ‒ 1438 (0)
            • средства ПВО ‒ 1194 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 45635 (+124)
                    • крылатые ракеты ‒ 3491 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55025 (+102)
                            • специальная техника ‒ 3932 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

                              Сырский: ВСУ нужно усиление и правильные управленческие решения28.06.25, 21:12 • 6857 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9