АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского

В конкурсе на управление столичным ТРЦ "Гулливер" осталось всего два претендента: компания "Лимекс Экспресс Киев" и "Алакор Сити", владелец которой имеет гражданство рф. Если первую компанию после проверки отклонят, Агентство по розыску и менеджменту активов окажется перед выбором: либо объявлять конкурс в третий раз, либо отдать актив в руки россиянам, пишет УНН.

Детали

Всего участие во втором конкурсе приняли три компании. Претендент, занявший первое место — ООО "БК МИЛЛЕНИУМ", уже сошел с дистанции.

Остались еще два претендента — ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" и ООО "Алакор Сити".

Компания "Алакор Сити" уже во второй раз участвует в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Еще во время первого конкурса выяснилось, что владелец этой компании — бизнесмен Дмитрий Адамовский — имеет гражданство Канады и рф. Эту информацию впоследствии подтвердили разведывательные органы Украины.

Согласно украинскому законодательству, компании с гражданами страны-агрессора среди владельцев не имеют права участвовать в публичных закупках и конкурсах.

Несмотря на это, компания "Алакор Сити" снова приняла участие в конкурсе, пытаясь оспорить свою дисквалификацию. В качестве аргумента она предоставила канадский паспорт, выданный на имя Дмитрия Адамовского, и его вид на жительство в Украине.

Однако, как отмечают эксперты, ни паспорт другой страны, ни вид на жительство не являются основаниями для признания утраты российского гражданства.

Если после проверки вторая компания — ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" — сойдет с дистанции, перед АРМА встанет сложный, но принципиальный вопрос: допустимо ли передать актив в центре Киева в управление компании с "российским следом"?

Формально — нет. Закон прямо запрещает участие в публичных закупках компаниям, бенефициары которых имеют гражданство государства-агрессора. Удастся ли "Алакор Сити" все же "замылить глаза" АРМА и нарисовать себе образ компании, принадлежащей канадскому инвестору?

В случае допуска "Алакор Сити" к управлению, политическую и правовую ответственность должна понести не абстрактная система — а конкретные должностные лица в АРМА, принявшие это решение.

Более того, это будет иметь последствия для международного имиджа Украины — как государства, которое ведет борьбу с российским влиянием, но позволяет компаниям с таким бэкграундом брать под контроль объекты в столице. Но по состоянию на сейчас АРМА под руководством Елены Думы еще имеет возможность не потерять лицо. Это не просто управленческое решение — это тест на устойчивость украинских институций к российскому влиянию.

Подробнее, кто такой Дмитрий Адамовский и как он связан с окружением экс-президента Петра Порошенко, читайте по ссылке.

Напомним

Агентство по розыску и менеджменту активов неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Недавно председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина сообщила, что председатель АРМА заключила третий за 2025 год договор об управлении активами - арестованный актив передают в управление лицам, вероятно связанным с российским владельцем. Председатель антикоррупционного комитета назвала ситуацию "двухходовкой", ведь сначала Елена Дума заявила, что не допустит до управления российских владельцев, а затем "спокойно выбирает управляющим компанию… которую следствие считает связанной с теми же владельцами".