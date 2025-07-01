АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського

У конкурсі на управління столичним ТРЦ "Гулівер" залишилося лише двоє претендентів: компанія "Лімекс Експрес Київ" і "Алакор Сіті", власник якої має громадянство рф. Якщо першу компанію після перевірки відхилять, Агентство з розшуку і менеджменту активів опиниться перед вибором: або оголошувати конкурс втретє, або віддати актив у руки росіянам, пише УНН.

Деталі

Усього участь у другому конкурсі взяли три компанії. Претендент, який зайняв перше місце - ТОВ "БК МІЛЕНІУМ", вже зійшов з перегонів.

Залишилось ще двоє претендентів — ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" та ТОВ "Алакор Сіті".

Компанія "Алакор Сіті" вже вдруге бере участь у конкурсі на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Ще під час першого конкурсу зʼясувалося, що власник цієї компанії - бізнесмен Дмитро Адамовський - має громадянство Канади та рф. Цю інформацію згодом підтвердили розвідувальні органи України.

Відповідно до українського законодавства, компанії з громадянами країни-агресора серед власників не мають права брати участь у публічних закупівлях і конкурсах.

Попри це, компанія "Алакор Сіті" знову взяла участь у конкурсі, намагаючись оскаржити свою дискваліфікацію. Як аргумент вона надала канадський паспорт, виданого на імʼя Дмитра Адамовського, і його посвідку на проживання в Україні.

Однак, як зазначають експерти, ані паспорт іншої країни, ані посвідка не є підставами для визнання втрати російського громадянства.

Якщо після перевірки друга компанія - ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" - зійде з перегонів, перед АРМА постане складне, але принципове питання: чи допустимо передати актив у центрі Києва в управління компанії з "російським слідом"?

Формально — ні. Закон прямо забороняє участь у публічних закупівлях компаніям, бенефіціари яких мають громадянство держави-агресора. Чи не вдасться "Алакор Сіті" все ж "замилити очі" АРМА і намалювати собі образ компанії, що належить канадському інвестору?

У разі допуску "Алакор Сіті" до управління, політичну і правову відповідальність має понести не абстрактна система — а конкретні посадовці в АРМА, які ухвалили це рішення.

Більше того, це матиме наслідки для міжнародного іміджу України — як держави, яка веде боротьбу з російським впливом, але дозволяє компаніям з таким бекграундом брати під контроль об'єкти у столиці. Але станом на зараз АРМА під керівництвом Олени Думи ще має можливість не втратити обличчя. Це не просто управлінське рішення — це тест на стійкість українських інституцій до російського впливу.

Детальніше, хто такий Дмитро Адамовський та як він повʼязаний з оточенням експрезидента Петра Порошенка, читайте за посиланням.

Нагадаємо

Агентство з розшуку і менеджменту активів неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Нещодавно голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна повідомила, що голова АРМА уклала третій за 2025 рік договір про управління активами - арештований актив передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником. Голова антикорупційного комітету назвала ситуацію "двоходовкою", адже спочатку Олена Дума заявила, що не допустить до управління російських власників, а потім "спокійнісінько обирає управителем компанію… яку слідство вважає повʼязаною із тими само власниками".