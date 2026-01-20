86 тысяч семей в Киевской области до сих пор без света после ночного удара рф

86 тысяч семей в Киевской области остаются без электроснабжения после ночного удара рф, сообщили в энергокомпании ДТЭК во вторник, пишет УНН.

Киевская область: 86 000 семей остаются без света после ночного обстрела - сообщили в ДТЭК.

Как указано, энергетики работают "непрерывно, несмотря на мороз, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома".

Также указано, что в области действуют экстренные отключения, при которых графики не применяются.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, в результате атаки рф пострадали два района области - Бучанский и Броварский. Всего в Киевской области повреждено 15 объектов гражданской инфраструктуры.

"Больше всего пострадал Бучанский район. К сожалению, в результате атаки погиб 50-летний мужчина. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти человека не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Также повреждены три автозаправочные станции и четыре транспортных средства", - отметил глава ОВА в соцсетях.

"В Броварском районе повреждены три частных дома, предприятие и хозяйственные постройки. Погибших и раненых там нет", - указал он.

В ГУНП в области показали последствия атаки рф.