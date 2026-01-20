86 тысяч семей в Киевской области до сих пор без света после ночного удара рф
Киев • УНН
86 тысяч семей Киевщины остаются без света после ночного обстрела. В результате атаки РФ погиб 50-летний мужчина, повреждено 15 объектов гражданской инфраструктуры.
86 тысяч семей в Киевской области остаются без электроснабжения после ночного удара рф, сообщили в энергокомпании ДТЭК во вторник, пишет УНН.
Киевская область: 86 000 семей остаются без света после ночного обстрела
Как указано, энергетики работают "непрерывно, несмотря на мороз, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома".
Также указано, что в области действуют экстренные отключения, при которых графики не применяются.
Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, в результате атаки рф пострадали два района области - Бучанский и Броварский. Всего в Киевской области повреждено 15 объектов гражданской инфраструктуры.
"Больше всего пострадал Бучанский район. К сожалению, в результате атаки погиб 50-летний мужчина. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти человека не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Также повреждены три автозаправочные станции и четыре транспортных средства", - отметил глава ОВА в соцсетях.
"В Броварском районе повреждены три частных дома, предприятие и хозяйственные постройки. Погибших и раненых там нет", - указал он.
Атака рф на Киевскую область 20 января: погиб 50-летний мужчина, повреждена инфраструктура20.01.26, 09:07 • 2948 просмотров
В ГУНП в области показали последствия атаки рф.