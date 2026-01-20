$43.180.08
11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 2484 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 7058 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 11020 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 12485 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 12427 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 32718 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 63803 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 50857 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49743 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

86 тысяч семей в Киевской области до сих пор без света после ночного удара рф

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

86 тысяч семей Киевщины остаются без света после ночного обстрела. В результате атаки РФ погиб 50-летний мужчина, повреждено 15 объектов гражданской инфраструктуры.

86 тысяч семей в Киевской области до сих пор без света после ночного удара рф

86 тысяч семей в Киевской области остаются без электроснабжения после ночного удара рф, сообщили в энергокомпании ДТЭК во вторник, пишет УНН.

Киевская область: 86 000 семей остаются без света после ночного обстрела

- сообщили в ДТЭК.

Как указано, энергетики работают "непрерывно, несмотря на мороз, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома".

Также указано, что в области действуют экстренные отключения, при которых графики не применяются.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, в результате атаки рф пострадали два района области - Бучанский и Броварский. Всего в Киевской области повреждено 15 объектов гражданской инфраструктуры.

"Больше всего пострадал Бучанский район. К сожалению, в результате атаки погиб 50-летний мужчина. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти человека не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Также повреждены три автозаправочные станции и четыре транспортных средства", - отметил глава ОВА в соцсетях.

"В Броварском районе повреждены три частных дома, предприятие и хозяйственные постройки. Погибших и раненых там нет", - указал он.

Атака рф на Киевскую область 20 января: погиб 50-летний мужчина, повреждена инфраструктура

В ГУНП в области показали последствия атаки рф.

Юлия Шрамко

Война в Украине
