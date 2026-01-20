86 тисяч родин на Київщині досі без світла після нічного удару рф

86 тисяч родин у Київській області залишаються без електропостачання після нічного удару рф, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у вівторок, пише УНН.

Як вказано, енергетики працюють "безперервно, попри мороз, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки".

Також вказано, що в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, унаслідок атаки рф постраждали два райони області - Бучанський і Броварський. Загалом у Київській області пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури.

"Найбільше постраждав Бучанський район. На жаль, унаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати людину не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Також пошкоджено три автозаправні станції та чотири транспортні засоби", - зазначив голова ОВА у соцмережах.

"У Броварському районі пошкоджено три приватні будинки, підприємство та господарські споруди. Загиблих і поранених там немає", - вказав він.

У ГУНП в області показали наслідки атаки рф.