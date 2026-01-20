Атака рф на Київщину 20 січня: загинув 50-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура

Внаслідок російської атаки у ніч на 20 січня в Бучанському районі Київщини був смертельно поранений 50-річний чоловік. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалось, повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Деталі

Крім того, в результаті ворожої атаки було пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Це непоправна втрата для родини й ще один болючий доказ жорстокості ворога. Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села - заявив Калашник.

Начальник обласної військової адміністрації закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що удари рф по енергетиці України є свідомим терором цивільного населення. Він зазначив, що бездіяльність країн Європи призведе до подібної катастрофи на їхній територій.