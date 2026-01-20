Атака рф на Київщину 20 січня: загинув 50-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 18266 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 39619 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 33129 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 34690 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 30930 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 36281 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 19183 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 47854 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 45260 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19061 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції19 січня, 21:21 • 14753 перегляди
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 16515 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 15130 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 11681 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 11352 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 36281 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 47854 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 45260 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 61846 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 82844 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Японія
Польща
Об'єднані Арабські Емірати
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 20333 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 35856 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 30297 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 35217 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 47339 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Атака рф на Київщину 20 січня: загинув 50-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Внаслідок російської атаки в ніч на 20 січня у Бучанському районі Київщини загинув 50-річний чоловік. Також пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Атака рф на Київщину 20 січня: загинув 50-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура

Внаслідок російської атаки у ніч на 20 січня в Бучанському районі Київщини був смертельно поранений 50-річний чоловік. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалось, повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Деталі

Крім того, в результаті ворожої атаки було пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Це непоправна втрата для родини й ще один болючий доказ жорстокості ворога. Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села

- заявив Калашник.

Начальник обласної військової адміністрації закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що удари рф по енергетиці України є свідомим терором цивільного населення. Він зазначив, що бездіяльність країн Європи призведе до подібної катастрофи на їхній територій.

Євген Устименко

Село
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська область
Рада національної безпеки і оборони України
Європа
Україна