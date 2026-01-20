Удари рф по Києву і енергетиці України є свідомим терором проти цивільних - ЦПД

Удари російських окупантів по енергетиці України є не чим іншим, як свідомим терором цивільного населення - головною метою було і є лишити Київ та інші міста без світла та тепла. Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Це свідомий терор цивільного населення на очах всього світу, який поки спостерігає за цим і нічого не може зробити з путіним. Точніше, може, але не робить - зазначив він.

Також, за словами Коваленка, якщо інші країни Європи продовжать свою бездіяльність, то вже скоро відчують на собі все, що зараз відчувають українці.

У випадку подальшої бездіяльності, подібні дії рф згодом швидше за все повторяться вже на території Європи, оскільки непокаране зло розширює апетити завжди. І повітряні атаки на Європу стануть питанням часу - йдеться в дописі.

Наостанок Коваленко додав: зараз дуже багато професійних людей працюють над ліквідацією наслідків ударів.

Нагадаємо

У Києві після нічної атаки рф 20 січня одна людина постраждала, є перебої зі світлом, водою, 5,6 тис. будинків залишились без тепла. Водночас у лівобережних районах столиці тимчасово відсутнє водопостачання.