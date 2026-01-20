$43.180.08
19 січня, 18:36 • 16763 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 35973 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 30135 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 31788 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 28634 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 32765 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 18492 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 45117 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 42624 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19009 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Ексклюзиви
Удари рф по Києву і енергетиці України є свідомим терором проти цивільних - ЦПД

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що удари рф по енергетиці України є свідомим терором цивільного населення, спрямованим на знеструмлення міст. Він попередив, що бездіяльність Європи призведе до подібних атак на її території.

Удари рф по Києву і енергетиці України є свідомим терором проти цивільних - ЦПД

Удари російських окупантів по енергетиці України є не чим іншим, як свідомим терором цивільного населення - головною метою було і є лишити Київ та інші міста без світла та тепла. Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Це свідомий терор цивільного населення на очах всього світу, який поки спостерігає за цим і нічого не може зробити з путіним. Точніше, може, але не робить

 - зазначив він.

Також, за словами Коваленка, якщо інші країни Європи продовжать свою бездіяльність, то вже скоро відчують на собі все, що зараз відчувають українці.

У випадку подальшої бездіяльності, подібні дії рф згодом швидше за все повторяться вже на території Європи, оскільки непокаране зло розширює апетити завжди. І повітряні атаки на Європу стануть питанням часу

- йдеться в дописі.

Наостанок Коваленко додав: зараз дуже багато професійних людей працюють над ліквідацією наслідків ударів.

Нагадаємо

У Києві після нічної атаки рф 20 січня одна людина постраждала, є перебої зі світлом, водою, 5,6 тис. будинків залишились без тепла. Водночас у лівобережних районах столиці тимчасово відсутнє водопостачання.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Європа
Україна
Київ