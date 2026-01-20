Удары рф по Киеву и энергетике Украины являются сознательным террором против гражданских - ЦПД

Удары российских оккупантов по энергетике Украины являются не чем иным, как сознательным террором гражданского населения - главной целью было и есть оставить Киев и другие города без света и тепла. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Это сознательный террор гражданского населения на глазах всего мира, который пока наблюдает за этим и ничего не может сделать с путиным. Точнее, может, но не делает - отметил он.

Также, по словам Коваленко, если другие страны Европы продолжат свое бездействие, то уже скоро почувствуют на себе все, что сейчас чувствуют украинцы.

В случае дальнейшего бездействия, подобные действия рф впоследствии скорее всего повторятся уже на территории Европы, поскольку безнаказанное зло расширяет аппетиты всегда. И воздушные атаки на Европу станут вопросом времени - говорится в сообщении.

Напоследок Коваленко добавил: сейчас очень много профессиональных людей работают над ликвидацией последствий ударов.

Напомним

В Киеве после ночной атаки рф 20 января один человек пострадал, есть перебои со светом, водой, 5,6 тыс. домов остались без тепла. В то же время в левобережных районах столицы временно отсутствует водоснабжение.