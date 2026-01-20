Удары рф по Киеву и энергетике Украины являются сознательным террором против гражданских - ЦПД

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 18111 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 39221 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 32777 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 34343 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 30669 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 35822 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 19091 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 47504 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 44923 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 19053 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции19 января, 21:21 • 14025 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 15749 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 14355 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 10946 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 10740 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 35822 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 47504 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 44923 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 61524 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 82548 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Польша
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 20186 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 35710 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 30178 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 35108 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 47235 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Удары рф по Киеву и энергетике Украины являются сознательным террором против гражданских - ЦПД

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что удары рф по энергетике Украины являются сознательным террором гражданского населения, направленным на обесточивание городов. Он предупредил, что бездействие Европы приведет к подобным атакам на ее территории.

Удары рф по Киеву и энергетике Украины являются сознательным террором против гражданских - ЦПД

Удары российских оккупантов по энергетике Украины являются не чем иным, как сознательным террором гражданского населения - главной целью было и есть оставить Киев и другие города без света и тепла. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Это сознательный террор гражданского населения на глазах всего мира, который пока наблюдает за этим и ничего не может сделать с путиным. Точнее, может, но не делает

 - отметил он.

Также, по словам Коваленко, если другие страны Европы продолжат свое бездействие, то уже скоро почувствуют на себе все, что сейчас чувствуют украинцы.

В случае дальнейшего бездействия, подобные действия рф впоследствии скорее всего повторятся уже на территории Европы, поскольку безнаказанное зло расширяет аппетиты всегда. И воздушные атаки на Европу станут вопросом времени

- говорится в сообщении.

Напоследок Коваленко добавил: сейчас очень много профессиональных людей работают над ликвидацией последствий ударов.

Напомним

В Киеве после ночной атаки рф 20 января один человек пострадал, есть перебои со светом, водой, 5,6 тыс. домов остались без тепла. В то же время в левобережных районах столицы временно отсутствует водоснабжение.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европа
Украина
Киев