Атака рф на Киевскую область 20 января: погиб 50-летний мужчина, повреждена инфраструктура

В результате российской атаки в ночь на 20 января в Бучанском районе Киевской области был смертельно ранен 50-летний мужчина. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Подробности

Кроме того, в результате вражеской атаки были повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это невосполнимая утрата для семьи и еще одно болезненное доказательство жестокости врага. Страна-террорист в очередной раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села - заявил Калашник.

Начальник областной военной администрации призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы опасности, находиться в безопасных местах и беречь себя и своих близких.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что удары рф по энергетике Украины являются сознательным террором гражданского населения. Он отметил, что бездействие стран Европы приведет к подобной катастрофе на их территории.