44 страны поддержали создание спецтрибунала для России

В Нидерландах представители 44 стран подчеркнули важность полной ответственности России за преступления против Украины - они поддержали идею создания специального трибунала. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

В декларации по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины" страны-подписанты подчеркнули, что они "остаются преданными созданию специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии против Украины.

Также 44 страны приветствовали предложение Нидерландов принять такой спецтрибунал.

Итоговый документ пока подписали: Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.

Всего в конференции принимали участие 57 стран.

Дополнение

Кулеба отметил, что два года назад идею создания спецтрибунала "все категорически отвергали", а год назад, по его словам, казалось, что работа над ним "погрязла в спорах между государствами".

Однако теперь Кулеба уверен, что страны смогут найти "все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь".

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