Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председательствующей в Комитете министров Совета Европы министром иностранных дел Лихтенштейна Доминик Гаслер, которые находятся с визитом в нашей стране, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства отметил важность основания под эгидой Совета Европы Реестра убытков, причиненных агрессией российской федерации, и открытие сегодня соответствующего офиса в Киеве.

"Спасибо за значительный прогресс на пути к тому, чтобы Реестр убытков начал эффективно функционировать. Важно, что уже скоро украинцы смогут подавать соответствующие заявления непосредственно в Киеве", - отметил Зеленский.

Собеседники обсудили усиление сотрудничества Украины и Совета Европы в вопросе учреждения специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украинского государства, в частности в рамках соответствующей Core Group, в которую уже вошли более 40 государств.

Президент проинформировал Марию Пейчинович-Бурич и Доминик Гаслер об усилиях и инициативах Украины по возвращению незаконно депортированных россией украинских детей. Стороны договорились активизировать сотрудничество по созданию соответствующего международно-правового инструмента.

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