Украина вернула с оккупированных территорий еще одну семью с двумя детьми

С временно оккупированных территорий удалось вернуть приемную семью, в которой воспитывались двое детей 13 и 15 лет. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Еще одна украинская семья - наконец-то на свободной земле. Из оккупации удалось вырвать приемную семью, в которой воспитывались двое детей, лишенных родительской опеки. Это мальчики, которым 13 и 15 лет - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, сейчас все они - в безопасности, под наблюдением врачей и психологов.

По данным Прокудина, только с начала этого года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 40 детей. Он поблагодарил за эту работу организацию "Save Ukraine", органы опеки и попечительства и службы по делам детей.

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