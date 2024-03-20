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Украина вернула с оккупированных территорий еще одну семью с двумя детьми
Приемная семья с двумя детьми в возрасте 13 и 15 лет была спасена с временно оккупированных россией территорий и возвращена на подконтрольную Украине территорию.
В Украине разрабатывают законодательство для лишения званий артистов
В Украине разрабатывают законодательство, которое позволят лишать почетного звания артиста лиц на основании приговора суда.
Макрон предупреждает о "прямых последствиях" для Франции в случае падения Украины
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, если Украина упадет, последствия будут прямыми для Франции, поскольку империалистическое государство может приблизиться к ее границам, поэтому Франция должна быть готова защищать свою республику и демократию.
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковое оружие воздушного базирования в Тихом океане после того, как бомбардировщик B-52 запустил его с Гуама.
россияне ночью и утром обстреляли шесть громад Сумщины
Ночью и утром россияне обстреляли шесть общин в Сумской области, зафиксировано 65 взрывов.
В Пентагоне остаются оптимистами в вопросе одобрения Конгрессом помощи Украине
Спикер Пентагона заявил, что в ведомстве сосредоточены на работе с Конгрессом для утверждения дополнительной помощи Украине, сохраняя оптимизм относительно достижения соглашения.
Армия рф ночью ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть перебои со светом и пострадавший
российская армия ночью нанесла удар КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области, в результате чего пострадал один мирный житель и был частично обесточен поселок.
Оккупанты за сутки ранили еще 5 жителей Донетчины
За минувшие сутки россияне ранили еще 5 жителей Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.
россияне ударили из артиллерии по двум громадам в Николаевской области
Российская артиллерия несколько раз обстреляла населенные пункты в Николаевской области Украины 19 марта, но сообщений о жертвах не поступало.
Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 1 человек погиб и 5 получили ранения.